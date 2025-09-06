БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Конфіскація російських активів
"Не варіант": Бельгія проти конфіскації заморожених російських активів для України, – МЗС

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив жорстку позицію Брюсселя, який виступає проти передачі заморожених російських активів для допомоги Україні, попри сигнали з боку Єврокомісії.

За його словами, конфіскація суверенних коштів РФ "не є варіантом" для Бельгії, адже несе ризики для репутації країни як фінансового хабу у коротко- і довгостроковій перспективі, повідомляють Euronews.

Йдеться про приблизно 200 млрд євро, заблокованих у через санкції у депозитарії Euroclear. Прево зауважив, що порушення правил навіть з огляду на війну може спричинити відтік інвесторів, "ерозію" довіри до євро та "системні наслідки" для європейських фінпослуг.

Бельгія також не підтримує ідею переведення активів до окремого інвестфонду, вказавши на високі юридичні та фінансові ризики.

"Бельгія не піде на цей ризик і тим паче не самостійно", – сказав він.

Водночас низка союзників ЄС, зокрема Велика Британія, наполягають на використанні російських активів, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "агресор має заплатити за скоєне". Прево наголосив, що позиція Бельгії залишається незмінною.

Читайте також: ЄС отримав ще 1,6 мільярда євро прибутків від заморожених активів РФ. Кошти спрямують на підтримку України

Окремо очільник бельгійського МЗС заявив, що Європі потрібна "рамка" від США щодо сили та змісту безпекових гарантій для України, зважаючи на "кілька змін підходів" у нинішній американській адміністрації. Він закликав до чітких письмових зобов’язань на "післявоєнний період", які були б "на користь України".

Як повідомлялося, Єврокомісія пропонує перевести майже 200 млрд євро російських заморожених активів у спеціальний фонд з ширшими мандатами для інвестування, щоб підвищити дохідність цих активів та посилити тиск на РФ. 

Водночас міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що заморожені через санкції російські активи у країнах Заходу, загальна вартість яких оцінюється у близько $300 мільярдів, мають стати частиною переговорного процесу з російським диктатором Володимиром Путіним про умови завершення війни в Україні. 

Автор: 

Зізналися в намірі подальшої співпраці з терористами
06.09.2025 14:05 Відповісти
Не мели дурниць
06.09.2025 15:53 Відповісти
Та це зрозуміло.
Схему потрібно будувати. Вже наче б б о було кредитування України під забезп4чення цих заморожених коштів.
Із схемою, Україна подає позов до рф, про відшкодування збитків, і якщо рф не виконує рішення суду- списують з росрахунків у погашення боргів.
06.09.2025 15:55 Відповісти
То нехай тоді воюють.
06.09.2025 17:35 Відповісти
А то тільки нас щитом тримати.
06.09.2025 17:36 Відповісти

