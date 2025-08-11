ЄС отримав ще 1,6 мільярда євро прибутків від заморожених активів РФ. Кошти спрямують на підтримку України

Євросоюз перекаже Україні ще 1,6 мільярда євро одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.

Це вже третій транш доходів від заморожених активів РФ у країнах Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 млрд євро так званих непередбачених прибутків, отриманих від відсотків за залишками готівки, що походять від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", – йдеться у пресрелізі.

В Єврокомісії нагадали, що йдеться про непередбачені прибутки від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, які були запроваджені у відповідь на триваючу агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть бути використані для підтримки України.

Загалом, це вже третій такий транш, два попередніх надійшли у липні 2024 року та квітні 2025 року. Тоді 90% коштів спрямували на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Ukraine Facility.

Третій транш – це доходи, накопичені від заморожених активів РФ протягом першої половини 2025 року.

"Починаючи з цього третього траншу, 95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру (EPF)", – уточнили у Єврокомісії.

ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках цього механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 млрд євро. Крім того, EPF допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.

Читайте також: "Це експропріація": Голова Euroclear проти нового плану ЄС з використання заморожених російських активів

Також зазначається, що самі активи залишаються заблокованими, однак відсоткові доходи можуть і надалі використовуватися для підтримки України – стільки, скільки буде потрібно.

Раніше повідомлялось, що у Євросоюзі немає планів зупиняти фінансування Україні, але наголошує на необхідності збереження незалежності антикорупційних органів, які є фундаментом верховенства права.