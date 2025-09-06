БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Кордон Блокада на польському кордоні
Польські фермери знову почали блокувати кордон з Україною (оновлено)

Польські фермери розпочали страйк поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України із посиланням на інформацію польської сторони.

Згідно із повідомленням, учасники страйку планують проведення акції протесту з блокуванням вантажних транспортних засобів, які прямують на вʼїзд в Україну сьогодні, 6 вересня, до 17 год. за польським часом.

О 17:19 Держприкордонна служба із посиланням на інформацією польських митників повідомила, що страйк припинено, а пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано.

Читайте також: Президент Польщі ветував закон про допомогу українським біженцям. Це загрожує роботі Starlink в Україні (оновлено)

Як повідомлялося, у липні посол України у Польщі Василь Боднар розповідав, що з листопада 2024 року українська сторона фіксувала лише дві короткі спроби блокування українсько‑польських пунктів пропуску на кордоні (тривалістю по два дні кожна).

Водночас він попереджав, що ризики блокування українсько‑польських пунктів пропуску зберігаються, особливо на тлі нової виборчої кампанії у Польщі, оскільки окремі політичні сили знову зможуть використати цю "карту" в своїй політичній діяльності.

кордон (1173) Польща (2487) фермер (272)
Таки хочуть самі з кацапами повоювати?
06.09.2025 16:40 Відповісти
Це єдине, на що здатні боягузи пшаки. Збити шахед над своєю територією вони бояться, народ такий сцикливий. А перекрити кордон - тут вони герої, знають, що в рило не відхватять
06.09.2025 16:58 Відповісти

