Польські фермери знову почали блокувати кордон з Україною (оновлено)

Польські фермери розпочали страйк поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України із посиланням на інформацію польської сторони.

Згідно із повідомленням, учасники страйку планують проведення акції протесту з блокуванням вантажних транспортних засобів, які прямують на вʼїзд в Україну сьогодні, 6 вересня, до 17 год. за польським часом.

О 17:19 Держприкордонна служба із посиланням на інформацією польських митників повідомила, що страйк припинено, а пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано.

Як повідомлялося, у липні посол України у Польщі Василь Боднар розповідав, що з листопада 2024 року українська сторона фіксувала лише дві короткі спроби блокування українсько‑польських пунктів пропуску на кордоні (тривалістю по два дні кожна).

Водночас він попереджав, що ризики блокування українсько‑польських пунктів пропуску зберігаються, особливо на тлі нової виборчої кампанії у Польщі, оскільки окремі політичні сили знову зможуть використати цю "карту" в своїй політичній діяльності.