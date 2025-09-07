БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бізнес зекономить 20 мільярдів завдяки скасуванню актів виконаних робіт, – Свириденко

Скільки зекономить бізнес після скасування актів виконаних робіт

Скасування необхідності обов’язково підписувати акти виконаних робіт дозволить українському бізнесу зекономити понад 20 мільярдів гривень.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, готує законопроєкт, який скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.

"Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами. Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", – написала Свириденко.

Читайте також: Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility. Його мали ухвалити пів року тому

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів підвищив зарплати державних службовців, що працюють у судах, а також помічників суддів.

бізнес (1281) законопроєкт (1730) Кабмін (7930) Свириденко Юлія (226)
