Бізнес зекономить 20 мільярдів завдяки скасуванню актів виконаних робіт, – Свириденко
Скасування необхідності обов’язково підписувати акти виконаних робіт дозволить українському бізнесу зекономити понад 20 мільярдів гривень.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
За її словами, готує законопроєкт, який скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.
"Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами. Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", – написала Свириденко.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів підвищив зарплати державних службовців, що працюють у судах, а також помічників суддів.
