БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога Україні від Європи
490 1

Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility. Його мали ухвалити пів року тому

facility,ukraine

Верховна Рада відхилила законопроєкт №13150, який передбачав запровадження системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та створення Єдиного реєстру їхніх актів.

Законопроєкт на засіданні у четвер підтримали лише 206 нардепів, тому він вважається відхиленим, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Водночас він нагадав, що дедлайн виконання відповідного зобов’язання за програмою фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility минув ще 31 березня 2025 року.

Читайте також: Україна отримала понад 4 мільярди євро від ЄС. Куди спрямують кошти?

Раніше повідомлялось, що Рада провалила два законопроєкти, які були умовою отримання коштів від ЄС.

Автор: 

ВР (2940) закон (1519) законопроєкт (1729) допомога (1612) Євросоюз (5350) Железняк Ярослав (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От для чого цей закон? Щоб контролювати місцеву владу де деребанять місцеві бюджети?
показати весь коментар
04.09.2025 14:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 