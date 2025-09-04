Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility. Його мали ухвалити пів року тому

Верховна Рада відхилила законопроєкт №13150, який передбачав запровадження системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та створення Єдиного реєстру їхніх актів.

Законопроєкт на засіданні у четвер підтримали лише 206 нардепів, тому він вважається відхиленим, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Водночас він нагадав, що дедлайн виконання відповідного зобов’язання за програмою фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility минув ще 31 березня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Рада провалила два законопроєкти, які були умовою отримання коштів від ЄС.