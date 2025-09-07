Деякі підприємства ТЕК свідомо не платять за газ, – голова "Нафтогазу" Корецький

Деякі комунальні підприємства у галузі енергетики свідомо не сплачують за газ, який вони використовують для виробництва тепла та електроенергії.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook за результатами наради щодо врегулювання проблемної ситуації в теплопостачанні.

"Маємо говорити відверто: є непоодинокі випадки, коли органи місцевого самоврядування свідомо не розраховуються за поставлений газ", – наголосив Корецький.

Він зауважив, що це відбувається навіть у стабільних з безпекової точки зору областях.

"В таких регіонах одні підприємства працюють відповідально, інші ж – свідомо допускають накопичення боргів. Це несправедливо щодо всіх споживачів, які, попри складні умови, відповідально сплачують по своїх рахунках. Будемо спільно з урядом послідовно боротися з таким явищем", – попередив голова "Нафтогазу".

Корецький додав, що підтримує запропонований урядом комплекс заходів для фінансового оздоровлення системи й усунення існуючих проблем.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час наради зауважив, що борги теплокомуненерго за газ накопичилися через декілька факторів: наявність мораторію на підвищення тарифів для населення, відсутність компенсації різниці в тарифах з боку держави, а також наявну заборгованість споживачів за комунальні послуги.

"Ми не можемо розглядати різницю в тарифах як окрему проблему. Це питання має вирішуватися в комплексі. Йдеться не лише про погашення заборгованості, а про формування цілісної політики, яка очистить галузь від накопиченого дисбалансу, закладе нові правила та підходи", – цитує Кулебу пресслужба Мінгромад.

Згідно із повідомленням міністерства, серед пріоритетних завдань, які обговорили учасники наради :

компенсація різниці в тарифах – першому етапі, можливо, розглядатимуться підприємства, що знаходяться у прифронтових регіонах;

поетапне погашення заборгованості – запропоновано законодавчий механізм, який дозволить підприємствам поступово розраховуватися за газ, для цього вони мають бути внесені до спеціального Реєстру та укласти відповідні угоди з "Нафтогазом";

фінансова підтримка теплокомуненерго – можливість залишати частину податків у громадах, аби вони могли спрямувати ці кошти безпосередньо на підтримку місцевих теплопостачальних підприємств;

заборона арештів рахунків – необхідні законодавчі зміни, які б не дозволили блокувати рахунки тих підприємств, що братимуть участь у процедурі погашення боргів;

тарифна політика – зміни до Порядку формування тарифів, аби скоротити втрати у мережах та спрямовувати ці кошти на модернізацію;

врегулювання заборгованості населення за спожиті послуги.

Як повідомлялося, у серпні Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги.

Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих територій).

Найбільші суми боргу припадають на постачання теплової енергії та гарячої води – 35,2 млрд грн (33% загальної заборгованості) та потачанная газу – 32,3 млрд грн (30,3%).