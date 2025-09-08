США посилили умови для отримання віз. Що зміниться для українців?

Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру їхнього оформлення для іноземців лише в країнах громадянства або постійного проживання, а для українців – тільки в двох містах у Польщі.

Про це свідчить інформація на сайті зовнішньополітичного відомства в розділі, що стосується отримання віз, передає Укрінформ.

"Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання", – сказано в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні – через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві та Кракові.

Загалом у цьому списку зазначені 17 країн – від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.

Час очікування для розгляду та виготовлення віз у таких випадках буде збільшений.

Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу.

Винятки можуть бути зроблені і для працівників гуманітарних організацій або надзвичайних ситуацій, а також з міркувань зовнішньої політики.

У червні повідомлялося, що Державний департамент США відновлює розгляд заявок на студентські візи від іноземців. Утім, нові кандидати мають надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах для перевірки.

У лютому президент США Дональд Трамп анонсував запуск програми продажу так званих "золотих карток" для заможних іноземців за $5 млн.