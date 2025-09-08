БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США посилили умови для отримання віз. Що зміниться для українців?

Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру їхнього оформлення для іноземців лише в країнах громадянства або постійного проживання, а для українців – тільки в двох містах у Польщі.

Про це свідчить інформація на сайті зовнішньополітичного відомства в розділі, що стосується отримання віз, передає Укрінформ.

"Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання", – сказано в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні – через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві та Кракові.

Загалом у цьому списку зазначені 17 країн – від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.

Час очікування для розгляду та виготовлення віз у таких випадках буде збільшений.

Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу.

Винятки можуть бути зроблені і для працівників гуманітарних організацій або надзвичайних ситуацій, а також з міркувань зовнішньої політики.

У червні повідомлялося, що Державний департамент США відновлює розгляд заявок на студентські візи від іноземців. Утім, нові кандидати мають надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах для перевірки.

У лютому президент США Дональд Трамп анонсував запуск програми продажу так званих "золотих карток" для заможних іноземців за $5 млн.

