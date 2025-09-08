Путіну бракує грошей на війну: Китай може почати кредитувати роcійські енергокомпанії в юанях, – FT

Китай готується знову відкрити свій внутрішній ринок облігацій для великих російських енергокомпаній.

Зокрема, наприкінці серпня у Гуанчжоу старші фінансові регулятори КНР повідомили топменеджерам РФ про підтримку планів з випуску облігацій у юанях ("панда-бондів"), повідомляє Financial Times із посиланням на двох співрозмовників.

Це буде перше корпоративне залучення коштів із Росії на материковому ринку Китаю від початку повномасштабної війни у 2022 році і перші публічні боргові папери з РФ на оншорному ринку КНР після випуску облігацій "Русала" на 1,5 млрд юанів (близько $210 млн) у 2017-му.

Політичне та економічне зближення Пекіна й Москви надалі посилюється, під час зустрічі у Пекіні президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін заявили про "безпрецедентно високий" рівень відносин, а Москва оголосила про досягнення домовленостей із Пекіном щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", проєкту "Газпрому".

На тлі західних санкцій, що закрили доступ російським позичальникам до глобальних ринків, китайські банки, які раніше уникали публічних угод з компаніями РФ через ризик вторинних санкцій, нині демонструють меншу обережність. Водночас роль юаня як зовнішньої валюти для російської економіки зростає: з 2022 року низка російських емітентів – серед них "Русал" і "Газпром" – розміщують юаневі облігації на внутрішньому ринку РФ.

За даними видання, на старті відновлення "панда-бондів" коло емітентів, імовірно, обмежиться двома-трьома компаніями. За очікуваннями співрозмовників, серед перших позичальників можуть бути "Росатом" та його афілійовані структури, які не перебувають під широкими санкціями Заходу. Водночас юристи попереджають, що успішне розміщення вимагатиме від російських компаній зняття занепокоєнь китайських банків – головних покупців і брокерів таких паперів – щодо вторинних санкцій США.

Як зазначає партнер Beijing Jincheng Tongda & Neal Аллен Вонг, навіть за спроби випуску через несанкційні "вікна" ризик залишається, адже емітент може потрапити під обмеження вже після продажу.

Паралельно російські енергокомпанії вибудовують кредитну історію в КНР – "Газпром" отримав рейтинг AAA зі стабільним прогнозом від шеньчженьського агентства CSCI Pengyuan, а високі національні рейтинги є передумовою доступу іноземних емітентів до китайського оншорного ринку. Оцінки в Китаї також здобули "Атоменергопром" (афільована компанія "Росатома"), постачальник СПГ "НоваТек" і "Зарубєжнєфть". Водночас міжнародне агентство Fitch ще у 2022 році знизило рейтинґ "Газпрому" до переддефолтного рівня і згодом відкликало оцінки всіх російських емітентів відповідно до санкцій ЄС.

Як повідомлялося, після візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.