Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ще двох підозрюваних справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання двох колишніх членів Нацкомісії з держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександра Формагея та Дмитра Коваленка та звільнив їх від відповідальності у так званій справі "Роттердам+" через сплив строків давності.

Таке рішення ухвалила суддя ВАКС Тетяна Литвинко, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Відтак, суд закрив провадження щодо колишніх членів НКРЕКП, а цивільні позови – залишив без розгляду.

Їм інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Оскільки строк давності за цим злочином становить 5 років, а події відбувалися у 2018-2019 роках – він уже сплив, пояснили у ЦПК.

Загалом у цій справі залишилось 9 обвинувачених, серед них – колишні топпосадовці ДТЕК та НКРЕКП. Їх обвинувачують у незаконному застосуванні формули "Роттердам+" для вугілля на українських ТЕС, через що держава зазнала понад 38 млрд грн збитків.

Як повідомлялося, раніше ВАКС задовольнив клопотання ексголови НКРЕКП Оксани Кривенко та звільнив її від відповідальності у так званій справі "Роттердам+" через сплив строків давності.

За даними ЕП, Міністерство енергетики просуває кандидатуру ексголови НКРЕКП Оксани Кривенко на посаду голови "Оператора ГТС", але для цього вона мала позбутися статусу обвинуваченої у кримінальній справі "Роттердам+". Саме через це відбір штучно затягується вже не один місяць, писало видання.

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи, у тому числі – ексголові НКРЕКП Оксані Кривенко.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.