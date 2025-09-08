БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ще двох підозрюваних справі "Роттердам+"

Суд звільнив від відповідальності ще двох підозрюваних справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання двох колишніх членів Нацкомісії з держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександра Формагея та Дмитра Коваленка та звільнив їх від відповідальності у так званій справі "Роттердам+" через сплив строків давності.

Таке рішення ухвалила суддя ВАКС Тетяна Литвинко, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Відтак, суд закрив провадження щодо колишніх членів НКРЕКП, а цивільні позови – залишив без розгляду.

Їм інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Оскільки строк давності за цим злочином становить 5 років, а події відбувалися у 2018-2019 роках – він уже сплив, пояснили у ЦПК.

Загалом у цій справі залишилось 9 обвинувачених, серед них – колишні топпосадовці ДТЕК та НКРЕКП. Їх обвинувачують у незаконному застосуванні формули "Роттердам+" для вугілля на українських ТЕС, через що держава зазнала понад 38 млрд грн збитків.

Як повідомлялося, раніше ВАКС задовольнив клопотання ексголови НКРЕКП Оксани Кривенко та звільнив її від відповідальності у так званій справі "Роттердам+" через сплив строків давності.

За даними ЕП, Міністерство енергетики просуває кандидатуру ексголови НКРЕКП Оксани Кривенко на посаду голови "Оператора ГТС", але для цього вона мала позбутися статусу обвинуваченої у кримінальній справі "Роттердам+". Саме через це відбір штучно затягується вже не один місяць, писало видання.

Читайте також: Антикорупційна прокуратура передала до суду другий епізод у справі "Роттердам+"

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи, у тому числі – ексголові НКРЕКП Оксані Кривенко.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Роттердам!!!!!Барига!!!!Мільрди!!!!!Де ви,шелупень?Чого не виєте?
показати весь коментар
08.09.2025 15:04 Відповісти
Так садити потрібно за цю формулу Порошенка, Ахметова і тих хто допустив ,щоб сплив термін давності. Це прокурорів і судів...
показати весь коментар
08.09.2025 15:07 Відповісти
Ахметова і всіх причетних можна. А Порошенка нізя.
показати весь коментар
08.09.2025 15:10 Відповісти
А Пєтя, тут непричому? " Нєвіноватая я, он сам прішол"))
показати весь коментар
08.09.2025 15:16 Відповісти
https://www.facebook.com/bykvu?__cft__[0]=*****************************************************************************************************************-1***********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Букви

https://www.facebook.com/bykvu/posts/pfbid02R33Cu8NrpKgXeQYaWGJJQ8sLXnyK8H8ZeckxiJyhGqey8B8BYSb1iHsHAW9YxmuHl?__cft__[0]=*****************************************************************************************************************-1***********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 июнь 2021 г. ·

«Роттердам+» повертається

Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері - формулу "Роттердам+".
показати весь коментар
08.09.2025 15:12 Відповісти
"Президент Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу "Роттердам+"
На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк, передає https://www.depo.ua/ Depo.ua.
--------------

У квітні 2019-го Дмитро вилетів з України до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгії, і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшукhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#cite_note-5 [5].
показати весь коментар
08.09.2025 15:23 Відповісти
"Ворон ворону око не виклює !"
Ці всі їхні взаємні "звинувачення" - лише розводняк для електората !
показати весь коментар
08.09.2025 15:16 Відповісти
Отак поспливають і терміни резерв +🤡😁
показати весь коментар
08.09.2025 15:08 Відповісти
А хіба за такі масштабні крадіжки-оборудки повинен бути строк давнини?
показати весь коментар
08.09.2025 15:10 Відповісти

