Мінекономіки перевіряє наявність підстав для санкцій проти виробника чаю Lovare. Його власника розшукує СБУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перевіряє наявність підстав для запровадження санкцій щодо виробника чаю та кави "Мономах" у зв'язку із кримінальною справою СБУ про торгівлю з Росією.

Про це журналіст Євген Плінський повідомив у Telegram із посиланням на джерела в уряді.

Він також оприлюднив копію відповідного листа Мінекономіки, направленого на адресу, Офісу генпрокурора, ДБР та СБУ.

Виявляється, що після гучного матеріалу Цензор.NET про схему постачання в росію з України продукції чайної компанії "Мономах" (чаї Lovare, Stefano, Ferarra, "Три Слона", "Чайні шедеври" та інші) прямо під час повномасштабної війни Мінекономіки запустило механізм перевірки правоохоронцями можливості введення санкцій проти цієї компанії", – повідомив журналіст.

Він зауважив, що наразі про результати перевірки інформації немає.

"Але, якщо правоохоронці знайдуть підтвердження інформації про схему постачання чаїв компанії "Мономах" у Росію через Білорусь, то міжвідомча робоча група уряду з питань санкцій може ініціювати перед РНБО питання про запровадження санкцій проти АТ "Мономах", – припустив Плінський.

Водночас він нагадав, що власник компанії Олександр Барабаш із 16 червня перебуває в розшуку МВС на підставі звернення СБУ у межах справи про пособництво державі-агресору.

Що відомо про справу виробника чаю "Мономах"?

Як повідомлялося, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаха" та у низки співробітників компанії. Бухгалтерці підприємства повідомили про підозру, а його співвласника – Тараса Барабаша – СБУ оголосила у розшук, а у липні суд наклав арешт на його майно.

За даними СБУ, співвласник "Мономаха" після початку повномасштабної війни вирішив продовжувати торгівлю з Росією, організувавши злочинну схему постачання продукції до держави-агресора через підконтрольні фірми у Польщі та Білорусі. Одній з учасниць схеми вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Водночас в Україні "Мономах" позиціонує себе як патріотичну компанію, яка підтримує ЗСУ. Окрім супермаркетів та магазинів по всій Україні "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ. Більше того, "Мономах" заробляв і на постачанні чаю для сухпайків, які закуповують для українських військових.

"Мономах" – один з найстаріших постачальників чаю в Україні. Від початку 1990-х років компанія імпортувала фасований чай та каву різних виробників з усього світу, але згодом збудувала власну фасувальну фабрику під Києвом, в селищі Велика Димерка Броварського району. За даними на її сайті, зараз компанія виробляє продукцію під брендами "Monomax", "Lovare", "Stefano", "Ferarra", "Три Слона", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври" та іншими.

Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі, перевищивши минулого року 2,3 млрд грн, свідчать дані YouControl. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

До 90% продажів продукції компанії "Мономах" у великих мережах припадає саме на чай. Третину з них забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus.