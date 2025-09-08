"Власна справа": Лише 1% грантоотримувачів не виконують умов, – Соболев

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що лише 1% грантоотримувачів за програмою "Власна справа" не виконують умов грантів.

Про це Соболев сказав на заході з нагоди відкриття офісів податкових консультацій Державної податкової служби, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що за період тієї програми ("Власна справа", – ред.), за три роки, видали більше 7 млрд грн грантів. Ми бачимо, що люди виконують умови, і через податки воно (таке фінансування, – ред.) повертається в бюджет, тому що умови програми – робочі місця, які створюються. Ми бачимо, що люди сумнівно ставляться до цих грошей, і кількість невиконаних грантів та умов програми менше за відсоток – це дуже гарні показники", – зауважив Соболев.

Він підкреслив, що Мінекономіки слідкує за програмою і фіксує надходження від неї, тому планує далі підтримувати "Власну справу" і збільшувати розмір мікрогрантів.

Як раніше повідомляв Соболев, Мінекономіки в рамках "Власної справи" працює над кількома розширеннями програми: опцією отримання другого гранту після успішного виконання першого та призупиненням зобов’язань для мобілізованих підприємців до моменту демобілізації.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна справа" для креативних підприємців. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

Про програму "Власна справа"

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тис. грн із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.