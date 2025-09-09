Цифровізація на 99% зменшила витрати на програми "Національний кешбек" та "єВідновлення", – Федоров

За п'ять років роботи "Дії" кумулятивний ефект від запровадження е-послуг сягнув 184 млрд грн економії, оскільки кожна гривня, вкладена в цифровізацію державних послуг, генерує до 160 грн економії.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації дослідження ефекту впровадження "Дії", проведеного компанією "Civitta Україна" на замовлення Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

"Це перше фундаментальне дослідження, як "Дія" і цифровізація загалом допомагає, по-перше, зберегти гроші українців, по-друге, демонструє антикорупційний ефект від діджиталізації послуг, а по-третє, дає розуміння ефективності інвестицій – return investment – у цей проєкт. Із 2020 року в "Дію" було інвестовано близько 2 млрд грн як державою, так і міжнародними партнерами. А її запуск вже дозволив зекономити на цифровізації послуг 184 млрд грн, тобто одна вкладена гривня фактично згенерувала 160 грн економії", – розповів Федоров.

За інформацію керівного партнера "Civitta Україна" Кирила Криволапа, аналіз 87 основних послуг у застосунку і на порталі засвідчив: щорічно завдяки їхній цифровізації вдається заощаджувати 59,6 млрд грн, що дорівнює 0,7% ВВП.

Як зазначається, подальше впровадження електронних послуг до 2035 року може мати економічний ефект, співставний майже з 7% ВВП.

Серед проаналізованих послуг були базові сервіси (такі як довідки, витяги, "Дія.Підпис"), унікальні онлайн-програми ("єОселя", "єРобота", "Національний кешбек"), а також послуги з високим корупційним ризиком (будівельні послуги, статус ВПО, послуги для моряків).

Відтак, диджиталізація базових послуг щорічно економить громадянам і державі 49 млрд грн.

"За ці роки сукупний ефект становив 131,2 млрд грн. Якщо онлайн-послугами будуть користуватися всі українці, щорічний показник може сягнути 74,7 млрд грн економії на рік", – сказав Криволап.

Запровадження лише 10 олайн-програм дозволило загалом заощадити 26,5 млрд грн, а щорічно це приблизно 6,5 млрд грн.

"Якби ми не запустили, наприклад, "єВідновлення", за нашими підрахунками фізичний запуск програми компенсацій обійшовся б державі у 800 млн грн. Завдяки цифровізації витрати на такі програми, як "єВідновлення", "Національний кешбек", "єРобота", вдалося зменшити на 99%", – зауважив Федоров.

Третій блок послуг – послуги, вразливі до корупційних ризиків. За даними дослідників, завдяки їх впровадженню українці змогли зекономити 7,4 млрд грн, не даючи хабарі та не витрачаючи на посередників у таких сферах, як будівництво або отримання документів моряків.

"Ми буквально конкретно опитували людей, які раніше давали хабарі. Усім було відомо, скільки "коштує", наприклад, отримати кваліфікаційні документи для моряків, скільки вони з ними намучилися. Просто неможливо було виїхати на роботу, якщо не даси хабаря. Ми зробили цю послугу онлайн – і зараз жодного звернення. Так само і в будівельній сфері", – зазначив Криволап.

Також суттєво зменшилася вартість послуг, переведених у цифру.

Наприклад, послуга перереєстрації автомобіля у сервісному центрі коштує 5 398 тис. грн. Тоді як це саме оформлення в "Дії" обходиться у 1 369 грн. Реєстрація ФОП у режимі офлайн обійдеться у 2 776 грн, тоді як вартість цієї послуги онлайн коштує всього 497 грн.

"Раніше держава витрачала на одну офлайн-послугу в середньому понад 1 500 грн. Тепер, завдяки "Дії", витрата на одну послугу в онлайні в шість разів дешевше – у середньому всього 242 грн. А громадянам не потрібно витрачатися на транспорт та друк стосів документів", – додав Криволап.

Як повідомлялося, в застосунку "Дія" почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.

Раніше а "Дії" почав працювати персональний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

На початку вересня Мінцифри запустило тестування системи "е-Нотаріат", а перші нотаріальні послуги в застосунку "Дія" стануть доступними для громадян уже у 2026 році.