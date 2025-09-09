Кабмін продовжив дію пільгових кредитів для аграріїв ще на рік – до квітні 2027 року

Кабінет Міністрів продовжив дію пільгових умов кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для сільгосппідприємств ще на рік – до кінця березня 2027 року.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.

"Продовжили до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках. Це допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, раніше Кабмін вніс зміни до програми "Доступні кредити 5-7-9%", продовживши з двох до п’яти років дію пільгової ставки 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику.

Hаніше Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво овочесховищ.