Експорт всієї сої та ріпаку заблоковано, звільнення від мита для виробників не працює, – ВАР
Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку відвантаження олійних культур із портів фактично зупинилися.
Про це повідомляє пресслужба громадської спілки "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР).
Зазначається, що станом на 5 вересня експорт повністю зупинений – формально він можливий зі сплатою мита, однак судна чекають у портах, оскільки партії змішані та складаються з продукції як товаровиробників, та і з продукції, яку вже придбали трейдерів.
Ключова проблема – відсутність чіткого порядку документального підтвердження походження продукції, вирощеної безпосередньо агровиробниками чи кооперативами, саме такі постачальники відповідно до закону мають бути звільнені від сплати мита, але зараз це не реалізовано, пояснили у ВАР.
Тому організація звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко із закликом терміново розв’язати ситуацію і доручити Міністерству фінансів невідкладно розробити та ухвалити необхідні зміни до нормативно-правових актів у сфері митного оформлення.
Раніше повідомлялось, що напередодні митниця повідомила, що експортери почнуть сплачувати мито при вивезенні соєвих бобів та ріпаку з України уже з 4 вересня.
