Частка Tesla Ілона Маска на ринку США впала до найнижчого рівня з 2017 року. У чому причина?
Частка Tesla на ринку електромобілів США у серпні 2025 року знизилася до 38% – мінімуму майже за вісім років.
Про це свідчать підрахунки компанії Cox Automotive, повідомляє Reuters.
Падіння відбулося на тлі агресивних стимулів з боку інших автовиробників і відсутності в Tesla нового масового модельного ряду: компанія сфокусувалася на роботаксі та гуманоїдних роботах, відкладаючи або скасовуючи плани щодо виробництва дешевших електромобілів. Останній новий автомобіль Tesla – пікап Cybertruck – вийшов ще у 2023 році і не повторив успіху Model 3 та Model Y.
У липні частка Tesla на американському рику впала до 42% із 48,7% у червні, що стало найрізкішим місячним зниженням із березня 2021 року. Водночас загальні продажі нових електроканів зростають: у липні було продано 128 268 авто.
На стороні попиту діють привабливі пропозиції конкурентів із нульовими авансами й ставками, що допомогло Hyundai, Honda, Kia та Toyota наростити продажі на 60-120% і відібрати частку у компанії Маска. Для прикладу, Volkswagen у липні збільшив реалізацію більш ніж на 450%, зокрема завдяки моделі ID.4.
Директорка з галузевої аналітики Cox Стефані Вальдес Стріті зауважила: "коли ви автомобільна компанія і не маєте нових продуктів, ваша частка починає знижуватися".
Додаткову невизначеність створює очікуване завершення наприкінці вересня федеральних податкових кредитів на придбання електромобілів у розмірі $7,500, що може послабити попит після короткострокового сплеску.
Як повідомлялося, на цьому тлі рада директорів Tesla запропонувала Ілону Маску безпрецедентний пакет винагороди до $1 трлн, прив’язаний, зокрема, до зростання капіталізації до $8,5 трлн протягом наступного десятиліття, тоді як базовим джерелом прибутку компанії лишається автомобільний бізнес, який, за оцінками аналітиків, прямує до другого року зменшення продажів.
