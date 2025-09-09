Нові обмеження для легальних виробників сигарет стимулюють тіньовий ринок і зменшують доходи бюджету, – Growford Institute

Нелегальне виробництво сигарет в Україні працює з рекордною прибутковістю, а нові обмеження для легальних гравців, як от заборона великих пачок, вже скоротили надходження до держбюджету. У той же час Україна повинна виконати вимоги Євродирективи та довести мінімальний акциз до 90 євро за тисячу сигарет до 2028 року.

Про це експертка з питань оподаткування Growford Institute Тетяна Кощук повідомила у своїй колонці для "Економічної правди".

Вона нагадала, що тіньовоий ринок сигарет в Україні залишається високим. За даними Kantar, у квітні 2025 року частка нелегальної продукції становила 16,2%. У результаті лише у 2025 році бюджет недоотримає близько 25,2 млрд грн податків.

Однією з головних причин зростання тіньового ринку є його надприбутковість, пояснила експертка. Наприклад, витративши близько 250 тис. грн на сировину, підпільні цехи отримують понад 5,6 млн грн доходу. Лінія для виробництва нелегальних сигарет окуповується за кілька тижнів, що робить такий бізнес особливо привабливим.

Вона додала, що на податкові надходження також вплинула регуляторна заборона продажу сигарет у великих пачках (25-40 шт.). За даними ДПС, у першому кварталі 2025 року майже 40% акцизних надходжень припадало саме на таку продукцію, а із серпня ці платежі зникли повністю. На думку Тетяни Кощук, це створює ризик відтоку курців у тіньовий сегмент.

"Відсутність у легальному обігу великих пачок сигарет може спричинити перехід частини споживачів до вживання нелегальних тютюнових і нікотиновмісних виробів", – прогнозує експертка.

Окремою загрозою вона називає можливий перехід споживачів на електронні сигарети, ринок яких в Україні майже повністю перебуває в тіні. Це означає, що замість збільшення податкових надходжень держава може втратити ще більше.

Ще одним викликом є виконання вимог ЄС: згідно з Директивою 2011/64/ЄС, Україна повинна до 2028 року довести мінімальний акциз на сигарети до 90 євро за тисячу штук. Єврокомісія водночас пропонує підвищити цей поріг до 215 євро, але не для всіх країн і лише з 2028 року, що може означати новий стрибок ставок і додаткові ризики тінізації ринку.

"Для України ситуація ще драматичніша: знадобиться стрибок від досягнутих 90 євро до потенційних 170-180 євро, що пов’язано з ризиком масштабної тінізації ринку сигарет", – зазначає Кощук.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).