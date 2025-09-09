Два глобальних виробники міді об’днаються в один з найбільших у світі холдингів

Британська Anglo American і канадська Teck Resources домовилися про злиття на рівних, у результаті якого буде створено компанію Anglo Teck вартістю $53 млрд.

Про це повідомила пресслужба Anglo American.

Новий гірничодобувний холдинг увійде до п’ятірки найбільших у світі виробників міді, причому понад 70% його бізнесу буде пов’язано саме з цим металом, ключовим для електромобілів, відновлюваної енергетики та цифрових технологій. Anglo Teck також матиме сильні позиції у виробництві високоякісної залізної руди та цинку.

Портфель активів включає шість мідних шахт світового рівня у Чилі, Перу та Канаді, а також один із найбільших у світі цинкових рудників у США. Компанія продовжить розроблення великих проєктів у Канаді, Чилі, Перу, Мексиці, США та Фінляндії. Штаб-квартира розміститься у Ванкувері, збережуться офіси у Лондоні та Йоганнесбурзі.

Компанії очікують щорічну економію від об’єднання на рівні близько $800 млн. Із 2030 року завдяки інтеграції сусідніх чилійських родовищ Collahuasi та Quebrada Blanca прогнозується додатковий щорічний приріст прибутку на $1,4 млрд і близько 175 000 тонн міді.

Перед завершенням угоди акціонери Anglo American отримають спеціальні дивіденди на $4,5 млрд (близько $4,19 на акцію). У капіталі Anglo Teck вони володітимуть приблизно 62,4% акцій, акціонери Teck – 37,6%.

Папери Anglo Teck планують лістингувати на Лондонській, Йоганнесбурзькій, Торонтській та Нью-Йоркській біржах. Керівництво формують представники обох сторін: CEO стане Дункан Ванблад (Anglo American), його заступником – Джонатан Прайс (Teck).

Наразі злиття потребує регуляторних схвалень і, за очікуваннями, завершиться протягом 12-18 місяців.

