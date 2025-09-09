БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Послуги в Дії
577 17

У "Дії" почнуть збирати скарги громадян на місцеву владу, – Федоров

У "Дії" почнуть збирати скарги на місцеву владу

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням у застосунку "Дія" спеціальної платформи, через яку українці зможуть повідомляти про проблеми у своїх громадах та регіонах.

Про це розповів перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочемо гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях, щоб місцева влада краще почула громадян і швидше вирішила якісь проблеми, наприклад, у регіоні. Це така соціальна мережа про те, як змінити свій дім, свій район", – пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, така платформа дозволить українцям створювати звернення про проблему в місті та відслідковувати на якому етапі перебуває виконання завдання. У платформі також буде надано можливість залишати коментарі.

Він додав, що створення такої платформи перебуває на стадії ідеї, але бізнес-аналітики працюють над нею. Також ведуться перемовини зі швейцарською стороною щодо фінансування цього проєкту, додав перший віцепрем’єр.

Читайте також: У "Дії" з’явився помічник на основі штучного інтелекту. Як ним користуватися?

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" також почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.

Автор: 

місцеве самоврядування (137) Федоров Михайло (285) Мінцифри (855) Дія (671)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тільки на місцеву?
показати весь коментар
09.09.2025 14:15 Відповісти
+6
Кажіть, одразу- на Клічка...
показати весь коментар
09.09.2025 14:17 Відповісти
+5
а на центральну коли. Якщо скарга конкретно на Федорова за співучасть у масовому дерибані
показати весь коментар
09.09.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки на місцеву?
показати весь коментар
09.09.2025 14:15 Відповісти
Сразу в прокуратуру перенаправляйте,в нормальную конечно;все тендеры завышены по ценам от 100 процентов,все сто процентов тендеров,начинайте работать.
показати весь коментар
09.09.2025 14:16 Відповісти
І всіх потім в тюрму за розпалювання ворожнечі
показати весь коментар
09.09.2025 14:17 Відповісти
Кажіть, одразу- на Клічка...
показати весь коментар
09.09.2025 14:17 Відповісти
І на інших не зелених неугодних мерів...
показати весь коментар
09.09.2025 14:45 Відповісти
а в жопу ту його дію, як скаргу, громадяни не спробували ще йому засунути, заразом зі смартфоном, впоперек його всовуючи? ))
показати весь коментар
09.09.2025 14:19 Відповісти
а на центральну коли. Якщо скарга конкретно на Федорова за співучасть у масовому дерибані
показати весь коментар
09.09.2025 14:20 Відповісти
Цікаво, відразу "реагування" у відношенні до скаржника прийде від влади, чи почекають трішки....щоб не так було явно...А взагалі ідея гарна,для демократичної країни там де мери та прокурори не на майбахах,а на велосипедах їздять....
показати весь коментар
09.09.2025 14:27 Відповісти
Скарги ? на місцеву владу ?
Памятаєте Сашка Білого ?
показати весь коментар
09.09.2025 14:29 Відповісти
"Гейміфікувати (від англ. gamification) - означає застосувати ігрові механіки або елементи гри у неігровому середовищі, щоб зробити процес цікавішим, мотивувати або підвищити ефективність."
Ще тварюки зелені не грались в управління державою???
показати весь коментар
09.09.2025 14:38 Відповісти
Тримайтеся Кличко і інші. Вони розпочали нову гру.
показати весь коментар
09.09.2025 14:43 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 14:47 Відповісти
Хфйодоров - Хоть поржом!
показати весь коментар
09.09.2025 14:54 Відповісти
Не встановлював "дію" принципово, то є інструмент злочинної влади для контролю над громадянами, ніде в світі не має подібного , я вже не кажу що це порушує право громадян на конфеденційну інформацію, доречі бази данних з дії вже давно і неодноразово зламані фсб.
показати весь коментар
09.09.2025 14:56 Відповісти
таке є на рашці - всі цікаві ідеї українська влада бере звідти
показати весь коментар
09.09.2025 15:20 Відповісти
вашу всрату дію закидають доносами так що вона поломається, доноси будуть про кого завгодно навіть на сусіда
показати весь коментар
09.09.2025 15:35 Відповісти
Якщо всі почнуть скаржитися на владу, "дія" впаде за півгодини і на цьому все
показати весь коментар
09.09.2025 16:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 