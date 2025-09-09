У "Дії" почнуть збирати скарги громадян на місцеву владу, – Федоров

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням у застосунку "Дія" спеціальної платформи, через яку українці зможуть повідомляти про проблеми у своїх громадах та регіонах.

Про це розповів перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочемо гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях, щоб місцева влада краще почула громадян і швидше вирішила якісь проблеми, наприклад, у регіоні. Це така соціальна мережа про те, як змінити свій дім, свій район", – пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, така платформа дозволить українцям створювати звернення про проблему в місті та відслідковувати на якому етапі перебуває виконання завдання. У платформі також буде надано можливість залишати коментарі.

Він додав, що створення такої платформи перебуває на стадії ідеї, але бізнес-аналітики працюють над нею. Також ведуться перемовини зі швейцарською стороною щодо фінансування цього проєкту, додав перший віцепрем’єр.

Читайте також: У "Дії" з’явився помічник на основі штучного інтелекту. Як ним користуватися?

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" також почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.