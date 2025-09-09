Скасування Господарського кодексу: Кабмін затвердив механізми перетворення держпідприємств

Кабінет Міністрів ухвалив низку постанов, які визначають механізми перетворення державних і комунальних підприємств, які мають перетворити на акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або державні некомерційні товариства (ДНТ).

Затвердження таких механізмів пов'язане з припиненням дії Господарського кодексу та необхідністю приведення системи організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб у відповідність до європейських стандартів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, від моменту втрати чинності Господарським кодексом, у державних підприємств є пів року, щоб почати процес перетворення на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, або державні некомерційні товариства. Завершити таке перетворення потрібно протягом трьох років.

Ухвалені норми встановлюють уніфіковані правила перетворення державних і комунальних підприємств у АТ, ТОВ або ДНТ.

"Розроблені постанови, які ухвалено урядом, визначають, яким чином державні та комунальні підприємства будуть жити в умовах нового законодавства. Ми відходимо від радянської спадщини, уніфікуємо правила гри для всіх і ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором", – зазначила заступниця міністра Дарія Марчак.

Як повідомлялося, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період", який визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність. Закон було введено у дію через шість місяців, 28 серпня.

Верховна Рада ухвалила цей закон 9 січня. Він передбачає зміни у системі корпоративного управління юридичних осіб державної та комунальної власності, а також передбачає скасування Господарського кодексу України.

