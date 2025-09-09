Найпопулярнішу польську мережу магазинів Biedronka можуть оштрафувати на суму в 10% обороту. В чому порушення?

Польське Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) подало позов проти власника торговельної мережі Biedronka – Jeronimo Martins Polska – за порушення колективних інтересів споживачів. Компанії загрожує штраф до 10% обороту.

Про це сказано в повідомленні антимонопольного органу Польші, передає LIGA.net.

Також висунуто звинувачення трьом керівникам Jeronimo Martins Polska, яким загрожує штраф розміром до 2 млн злотих (близько 470 тис. євро).

Підставою для позову стали повідомлення споживачів про порушення під час рекламних кампаній мережі Biedronka.

Так, відвідувачі найбільшої в Польщі торговельної мережі скаржилися, зокрема, на проблеми з читанням правильної ціни в разі купівлі кількох товарів, а також на те, що інформація про найнижчі ціни за 30 днів до знижки надається нерозбірливо, зокрема надто дрібним шрифтом.

Biedronka пропонувала різні комбінації кількох товарів, включно зі знижкою за схемою X+Y безкоштовно, наприклад, 1+1 безкоштовно. Акції поширювалися на різні групи товарів, включно з олією, солодощами, овочами та фруктами.

На акційному ціннику вказувалася ціна за одиницю, яка діяла тільки в разі купівлі кількох товарів. Тому споживачам доводилося множити цю ціну на два чи три залежно від умов знижки, щоб визначити фактичну суму до оплати за весь набір.

Після ознайомлення з чеками покупці скаржилися, що таке подання умов надання знижки вводить в оману.

В одній із сотень скарг, отриманих управлінням, споживач описує, як ці знижки діяли в магазинах.

"Я подаю скаргу на мережу магазинів Biedronka, яка, на мою думку, вказує ціни на свої товари таким чином, що це може вводити в оману. Мене особливо непокоїть повернення коштів за схемою "1+1 БЕЗКОШТОВНО", показане на фотографії нижче. Розглядаючи цю ціну з відстані приблизно одного метра, я звертаю увагу на напис "1+1 БЕЗКОШТОВНО" та ціну 3 злотих. Це наводить на думку, що один салат коштує 3 злотих, а другий – безкоштовно. Однак, прочитавши текст, я виявляю, що один салат коштує 5,99 злотого, а другий безкоштовно. Як споживач, я прошу управління втрутитися у це питання", – зазначалося в скарзі.

Зібрані докази свідчать, що така практика існує вже багато місяців у всіх магазинах Biedronka. Це не було разовою акцією чи помилкою працівників окремих магазинів.

Biedronka – найбільша торговельна мережа Польщі. Власником є компанія Jerónimo Martins Polska, дочірній підрозділ португальської групи Jerónimo Martins. На кінець 2024 року мережа нараховувала 3730 точок у понад 1000 населених пунктів країни. У 2025 році компанія планувала відкрити у Польщі ще від 130 до 150 нових магазинів.

Минулого року повідомлялося, що більше ніж 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки.

У квітні цьогоріч повідомлялося, що компанія Foodex24, що входить до української мережі Best Market, відкрила першу роздрібну точку в Польщі.