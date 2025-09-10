БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав новий закон про професійну освіту. Що він передбачає?

Зеленський підписав новий закон про професійну освіту

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон "Про професійну освіту".

Відповідний законопроєкт №13107-д повернули до Верховної Ради із підписом голови держави 9 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 21 серпня. Це було одним із зобов'язань України за програмою фінансування Ukraine Facility, які мали виконати у другому кварталі цього року.

Новий документ має замінити чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту", ухвалений у 1998 році.

Серед іншого, він передбачає, що кожна особа має право впродовж життя безоплатно здобути професійну освіту за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, незалежно від наявності у неї здобутої фахової передвищої чи вищої освіти.

При цьому державні та місцеві бюджети мають фінансувати здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій для не менше ніж 25% випускників шкіл. Цей відсоток зростатиме поступово з 13% у 2026 році до 25% – у 2030 році.

Крім того, закон "Про професійну освіту", серед іншого, передбачає:

  • запровадження нових засад державної політики у сфері професійної освіти;
  • створення нових умов і можливостей для здобуття професійної освіти впродовж життя;
  • створення нової системи фінансування закладів професійної освіти;
  • запровадження нових механізмів реалізації здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування з урахуванням переходу на трирічну профільну середню освіту з 2027 року;
  • посилення автономії закладів професійної освіти;
  • запровадження механізму визнання/підтвердження результатів навчання компетентностей) і кваліфікацій;
  • спрощення механізму передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність;
  • визначення конкретних форм та механізмів поєднання зусиль бізнесу і професійної освіти;
  • посилення співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та розширення механізму партнерства тощо;
  • визначення особливостей освітньої діяльності суб’єктів, що здійснюють навчання на робочому місці (на виробництві);
  • запровадження нового органу управління закладу професійної освіти – наглядової ради, який буде складатися переважно із роботодавців та бізнеспартнерів.

