Зеленський підписав новий закон про професійну освіту. Що він передбачає?

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон "Про професійну освіту".

Відповідний законопроєкт №13107-д повернули до Верховної Ради із підписом голови держави 9 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 21 серпня. Це було одним із зобов'язань України за програмою фінансування Ukraine Facility, які мали виконати у другому кварталі цього року.

Новий документ має замінити чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту", ухвалений у 1998 році.

Читайте також: Мінекономіки хоче перенавчити і відправити на роботу сотні тисяч "економічно неактивних" українців

Серед іншого, він передбачає, що кожна особа має право впродовж життя безоплатно здобути професійну освіту за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, незалежно від наявності у неї здобутої фахової передвищої чи вищої освіти.

При цьому державні та місцеві бюджети мають фінансувати здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій для не менше ніж 25% випускників шкіл. Цей відсоток зростатиме поступово з 13% у 2026 році до 25% – у 2030 році.

Крім того, закон "Про професійну освіту", серед іншого, передбачає: