Банки профінансували відновлення понад 1 гігавата генерації електроенергії, – НБУ

Банки в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих атак РФ, уже забезпечили фінансування проєктів із відновлення генерації сумарною потужністю 1,03 ГВт.

Крім того, з 1 червня 2024 року також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла потужністю 402 МВт, повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом за цей період банки спрямували 27,1 млрд грн на відновлення енергетики у 21 області, зокрема було видано понад 2 тисячі кредитів бізнесу на 25,5 млрд грн і понад 10 тисяч кредитів населенню на 1,6 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів (з урахуванням погашень) станом на 1 вересня становив 17,9 млрд грн для юридичних осіб і 1,3 млрд грн для фізичних осіб, додали у Нацбанку.

Як повідомлялось, Росія відновила атаки на енергосистему України. Зокрема, в ніч на 8 вересня під масованим обстрілом опинився один із об’єктів теплової генерації на Київщині.