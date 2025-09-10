БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Львів замовив пів сотні нових автобусів на 700 мільйонів за кошти ЄІБ

Львів замовив пів сотні нових автобусів на 700 мільйонів за кошти ЄІБ

Львівська міська рада уклала угоду на придбання 48 автобусів у місцевого виробника "Електронмаш" за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)

Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"Важливо, що автобуси виготовлятиме львівське підприємство "Електрон". Підприємство, по якому не раз били російські ракети. Тому це не лише новий транспорт, а й підтримка місцевого виробника і тисячі робочих місць для львів’ян", – написав мер Львова.

Він уточнив, що кредит повертатимуть 10 років, а кожен автобус коштує приблизно 300 тисяч євро з податками. Таким чином загальна вартість закупівлі становить 14,4 млн євро (695,4 млн грн за поточним курсом).

"За ці гроші місто отримає сучасні, комфортні й доступні для людей з інвалідністю машини. Кондиціонер, шумоізоляція, пандус, місце для візків. Розраховані на 100 пасажирів", – зазначив Садовий.

Як повідомлялося, раніше львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181 із запасом ходу 300-350 км на одному заряді батареї.

Електробус вміщує 90 пасажирів, має 30 посадкових місць, передбачене 1 місце для пасажира на візку. Ключова особливість машини – компактна довжина 10,2 м, що дозволяє ефективно працювати на міських маршрутах з інтенсивним трафіком.

Львів (864) Садовий Андрій (51) автобус (267) Львівська область (298) Львівський район (12)
Зменшіть собівартість так щоб інші обласгі центри не мудрили як вкрасти на поновленню автопарку і навіть не виникало бажання купувати у білорусів чи де інде / електро буси б\У середнього класу 150 000-315 000 в залежглсті від компдектації, дизель новий в три рази дешевше/
показати весь коментар
10.09.2025 15:37 Відповісти
А що там з ЛАЗом ?
показати весь коментар
10.09.2025 15:50 Відповісти

