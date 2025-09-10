Львів замовив пів сотні нових автобусів на 700 мільйонів за кошти ЄІБ

Львівська міська рада уклала угоду на придбання 48 автобусів у місцевого виробника "Електронмаш" за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)

Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"Важливо, що автобуси виготовлятиме львівське підприємство "Електрон". Підприємство, по якому не раз били російські ракети. Тому це не лише новий транспорт, а й підтримка місцевого виробника і тисячі робочих місць для львів’ян", – написав мер Львова.

Він уточнив, що кредит повертатимуть 10 років, а кожен автобус коштує приблизно 300 тисяч євро з податками. Таким чином загальна вартість закупівлі становить 14,4 млн євро (695,4 млн грн за поточним курсом).

"За ці гроші місто отримає сучасні, комфортні й доступні для людей з інвалідністю машини. Кондиціонер, шумоізоляція, пандус, місце для візків. Розраховані на 100 пасажирів", – зазначив Садовий.

Читайте також: Попит на автобуси в Україні зростає: Як моделі найпопулярніші?

Як повідомлялося, раніше львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181 із запасом ходу 300-350 км на одному заряді батареї.

Електробус вміщує 90 пасажирів, має 30 посадкових місць, передбачене 1 місце для пасажира на візку. Ключова особливість машини – компактна довжина 10,2 м, що дозволяє ефективно працювати на міських маршрутах з інтенсивним трафіком.