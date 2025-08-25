Попит на автобуси в Україні зростає: Як моделі найпопулярніші?

У липні 2025 року в Україні зареєстрували 514 нових і вживаних автобусів, що на 20,9% більше, ніж у червні, але все ж на 17,2% менше, ніж у липні торік.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, внутрішні перепродажі автобусів всередині України становили 335 шт. (65,2% ринку) або на 16,7% більше ніж у червні, проте на 34,2% менше ніж торік. Водночас імпорт уживаних автобусів склав 78 шт. (15,2%), показавши 11,4% місячного зростання та на 52,9% за рік.

Реєстрації нових автобусів становили 101 шт. (19,6%), з яких 72 виготовлені/переобладнані в Україні (14% від загалу) та 29 імпортовані (5,6%).

При цьому імпорт нових автобусів зріс майже втричі щодо червня, проте залишався все ще на 21,6% меншим, ніж у червні торік. Обсяг продажів вітчизняного виробництва зросли на 24,1% до рівня червня та на 200% порівняно з 2024 роком.

Найпопулярнішими моделями є:

внутрішній ринок – автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter – 88 шт.; далі VDL Ambassador – 30;

імпорт уживаних – Sprinter-бази – 23 шт.; VDL Ambassador – 10; по 5 шт. – на базі Volkswagen Crafter та Renault Master;

нові автобуси – Bogdan/Ataman A-092 – 26 реєстрацій; ЗАЗ А08 – 24; Isuzu Citiport – 20.

