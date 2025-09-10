Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу

Промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Держстату.

Він зауважив, що у другому кварталі ситуація трохи покращилась: падіння промвиробництва в річному вимірі уповільнилося до 3,9%, порівняно із 6,1% у першому.

Зокрема, найбільше падіння виробництва у першому півріччі зафіксовано у добувній промисловості (на 12,6%).

"Найгірша ситуація – у видобутку кам’яного та бурого вугілля (-36,6%) та нафто-газовидобуванні (-11,2%). Останнє загострює потребу у закупівлі імпортного палива на фініші підготовки до наступного опалювального сезону, а також призвело до проблем у суміжній галузі нафтоперероблення, яка просіла на 16,6%", – уточнив Гетманцев.

Водночас у переробній промисловості спад виробництва становив усього 0,6%, але в окремих секторах він значно глибший, зокрема:

виробництво харчових продуктів – спад на 9,2%;

виробництво борошномельно-круп’яної промисловості – на 10,6%;

виробництво хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів – на 10,2%;

виробництво цукру – на 35%;

виробництво виноградних вин – на 16,7%.

Гетманцев додав, що виробництво окремих видів продукції у секторі машинобудування впало на 13-37%.

"Через повномасштабну війну Україна втратила майже третину промислового виробництва. Відновлення промисловості зафіксоване за підсумками 2023-2024 років дало змогу дещо відіграти це падіння. Утім, як показують тенденції цього року, – через низку стримуючих структурних факторів і безпекові ризики – це відновлення є нестійким", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, за підрахунками Держстату, відновлення промислового виробництва в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6% після зростання на 6,8% у 2023 році (за уточненими даними) і падіння на 36,7% у 2022 році.