Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу
Промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Держстату.
Він зауважив, що у другому кварталі ситуація трохи покращилась: падіння промвиробництва в річному вимірі уповільнилося до 3,9%, порівняно із 6,1% у першому.
Зокрема, найбільше падіння виробництва у першому півріччі зафіксовано у добувній промисловості (на 12,6%).
"Найгірша ситуація – у видобутку кам’яного та бурого вугілля (-36,6%) та нафто-газовидобуванні (-11,2%). Останнє загострює потребу у закупівлі імпортного палива на фініші підготовки до наступного опалювального сезону, а також призвело до проблем у суміжній галузі нафтоперероблення, яка просіла на 16,6%", – уточнив Гетманцев.
Водночас у переробній промисловості спад виробництва становив усього 0,6%, але в окремих секторах він значно глибший, зокрема:
- виробництво харчових продуктів – спад на 9,2%;
- виробництво борошномельно-круп’яної промисловості – на 10,6%;
- виробництво хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів – на 10,2%;
- виробництво цукру – на 35%;
- виробництво виноградних вин – на 16,7%.
Гетманцев додав, що виробництво окремих видів продукції у секторі машинобудування впало на 13-37%.
"Через повномасштабну війну Україна втратила майже третину промислового виробництва. Відновлення промисловості зафіксоване за підсумками 2023-2024 років дало змогу дещо відіграти це падіння. Утім, як показують тенденції цього року, – через низку стримуючих структурних факторів і безпекові ризики – це відновлення є нестійким", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, за підрахунками Держстату, відновлення промислового виробництва в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6% після зростання на 6,8% у 2023 році (за уточненими даними) і падіння на 36,7% у 2022 році.
