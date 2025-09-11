Федоров анонсував відстрочку повноцінного запуску електронного акцизу майже на рік

Система "еАкциз" виходить на фінальний етап розробки, проте період використання у тестовому режимі продовжать до 1 листопада 2026 року, хоча вона мала повноцінно запрацювати вже із січня.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram після зустрічі з бізнесом і галузевими асоціаціями.

Він пообіцяв, що вже з листопада 2025 року компанії зможуть протестувати повний функціонал системи, а з січня 2026-го стануть доступні застосунки для роботи офлайн. Однак період тестового використання системи продовжать.

"Для нас важливо дотримуватися домовленостей і, як зазначено в законі, надати бізнесу 10 місяців тестового періоду. За цей час ринок зможе якісно опанувати нові бізнес-процеси, підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему. Наша спільна позиція з усіма залученими галузями – продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради", – написав Федоров.

Він пояснив затримку із запровадження "еАкцизу" тим, що це ІТ-рішення для України виявилося утричі складнішим за європейські аналоги, а також проблемеми із фінансування його розробки, яку фінансували донори.

Як працюватиме "еАкциз"

Передбачається, що традиційні паперові акцизні марки будуть замінені на електронні з унікальними кодами. Це дозволить людям сканувати продукцію за допомогою "Дії", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Тестування системи мали запустити навесні 2025 року, а повноцінно "еАкциз" мав запрацювати у січні 2026 року.

Як повідомлялося, виробництво алкоголю в Україні перевищило рівень 2021 року. Водночас сплата платежів компаніями алкогольної галузі до бюджету за сім місяців 2024 року зросла майже на 20%, або на 1,1 млрд грн.