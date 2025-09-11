Жнива-2025: Україна експортувала перші 5 мільйонів тонн зерна

Від початку 2025/2026 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна вже експортувала 5,03 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 41,5% менше, ніж на цю дату торік.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки із посиланням на дані Державної митної служби станом на 10 вересня.

У структурі експорту пшениця займає головне місце – 3,42 млн тонн (на цю ж дату торік було експортовано 4,67 млн тонн).

Далі йдуть ячмінь – 685 тис. тонн (торік – 1,16 млн тонн, падіння на 41%) та кукурудза – 890 тис. тонн (торік – 2,49 млн тонн, -64%).

Крім того, експортовано 11,3 тис. тонн борошна, порівняно із 14,4 тис. тонн за аналогічний період минулого МР (-21,5%).

Раніше повідомлялось, що урожай зернових та олійних культур у південних регіонах через посуху буде меншим на 3-4 мільйона тонн, що вплине на експорт.