Такого немає у розвинутому світі: EBA закликала звільнити "Укрзалізницю" від податку на землю
Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала уряд звільнити від оподаткування земельним податком землі залізничного транспорту, які знаходяться під залізничним полотном та його облаштуванням.
ЕВА наголошує, що у багатьох країнах ЄС (в Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі та інших) такий земельний податок для залізничних підприємств взагалі не застосовується, адже залізниця виконує важливу соціально-економічну функцію для місцевих громад, забезпечуючи міжрегіональне сполучення та створюючи робочі місця, зазначається у повідомленні бізнес-асоціації.
Водночас після скасування податкової пільги у 2019 році "Укрзалізниця" щороку сплачує мільярди гривень земельного податку: лише за 2020-2023 роки ця сума перевищила 13,2 млрд грн.
"Таке податкове навантаження є економічно необґрунтованим та призводить до низки негативних наслідків для залізниці, як-от: зменшення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі, зниження рентабельності залізничного транспорту тощо. У результаті зростає собівартість залізничних перевезень, що напряму відображається на вартості логістики для бізнесу", – наголошується у повідомленні.
В EBA зауважили, що в Україні залізниця змушена покривати витрати на земельний податок шляхом підвищення вантажних тарифів для бізнесу. Таким чином, саме бізнес фактично компенсує податкові зобов’язання "Укрзалізниці", а крім того – ще й збитки від пасажирських перевезень, які у 2024 році перевищили 18 млрд грн.
Відтак, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства фінансів та профільних парламентських комітетів із закликом відновити справедливість у питанні оподаткування критичної залізничної інфраструктури.
"У Мінрозвитку підтримали позицію бізнес-спільноти та підтвердили наявність нерівних умов у транспортній сфері. Асоціація переконана: звільнення земель залізничного транспорту від земельного податку дозволить забезпечити сталий розвиток не лише "Укрзалізниці", а й бізнесу та громад, які залежать від залізничного сполучення", – додали у EBA.
Як повідомлялося, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень.
Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть "Укрзалізниці" лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.
Наївні ті чиновники у Європейській Бізнес Асоціації? Це ж не цивілізована Європа - це Україна, в якій населення у кріпосному праві: податок на землю Укрзалізниці транзитом переходить/перекладається на громадян України. Це прихований податок, додаткове "ПДВ" на населення...
З іншої сторони, якщо відмінити податок на землю, то населення цього не відчує - послуги не стануть дешевшими. Такі українські реальності - все за рахунок т. зв. кінцевого споживача.
Закон простий: приватизація прибутків і націоналізація збитків по закону ємностей, які між собою не з'єднані.
Жаль що не можна кілки у повітря над хатою забити,
******** для українців і цю "кубатуру" оподаткував би