"Рубль летить у безодню": Курс російської валюти падає восьмий день поспіль

рубль

Курс російського рубля стрімко знижується, оновлюючи піврічні мінімуми до долара, євро та юаня.

У четвер на позабіржовому ринку курс євро вперше з лютого піднімався вище 100 рублів – угоди проходили по 100,3850 руб./євро, повідомляє The Moscow Times.

Позабіржовий курс долара сягав 85,91 руб., а курс юаня на Московській біржі піднімався до 12,05 руб. – максимуму з 10 березня.

За словами російського інвестбанкіра Євгенія Когана, рубль "летить у безодню". Він зауважує, що настільки тривалого зниження (вісім днів поспіль) курсу російський ринок не бачив із грудня 2022 року. Порівняно із зафіксованими влітку мінімальними значенням долар вже подорожчав майже на 10 рублів (+12%), євро – на 12 рублів (+13%), юань – на 1,2 рубля (+11%).

Аналітик російської фінкомпанії БКС Ілля Федоров пояснює падіння рубля тим, що експортні доходи РФ зменшуються через падіння цін на нафту, санкції та зменшення обсягів торгівлі з Китаєм, тоді як попит на валюту зростає через потреби імпорту.

До кінця року рубль може девальвувати до 90-95 руб./$, прогнозує головний інвестрадник російської ІК "Велес Капітал" Дмитро Сергеєв. За його словами, "кероване зниження" курсу – один зі способів вирівняти ситуацію з бюджетом, в якому за 8 місяців дефіцит досяг 4,2 трлн руб. ($50 млрд), а нафтогазові доходи впали на 20%.

Він нагадує, що 14 серпня скасовано вимогу обов’язкового продажу валютної виручки експортерами. Раніше керівники держкомпаній скаржилися на "занадто міцний" рубль: очільник "Роснєфті" Ігор Сєчин називав курс "неринковим", а голова ВТБ Андрій Костін закликав Мінфін і ЦБ РФ "відрегулювати" рубль для підтримки бюджету.

Читайте також: Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА

Водночас побічним ефектом девальвації стане прискорення інфляції. "Дуже скоро це позначиться на зростанні роздрібних цін", попереджає аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов. У зв’язку з цим, додає він, Банк Росії на засіданні в п’ятницю може знизити ставку не на 2 в.п., як очікує ринок, а лише на 1 в.п.

На рубль також тиснуть геополітична невизначеність і погіршення макроекономічних показників – уповільнення зростання ВВП та збільшення бюджетного дефіциту, зазначає провідна аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова. На її думку, зупинити падіння рубля міг би "прорив" в урегулюванні війни проти України, а у разі зриву мирних переговорів долар здатний піднятися й до 100 рублів.

Як повідомлялося, після візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Разом із тим, видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Китай готується відкрити свій внутрішній ринок облігацій для великих російських енергокомпаній вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня - липня 2025 рок сягнув 4,9 трильйона рублів, що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

валюта (2331) девальвація (81) падіння (59) росія (15077)
Доки товстий схудне худий здохне.
2022 - рубль летить в безодню, курс перевищив 100 за долар.
2025 - рубль летить в безодню, курс перевищив 85 за долар.
*****,як рафінованому маньяку та шизофреніку це все до сраки. У нього єдина ідея-фікс - знищення України. Навіть якщо кацапстану настане пи₴дець.
Це для них не так вже й погано. Вони давно намагалися завалити ржубль, але через антіінфляційні дії не вдавалося і залишки експортерів від цього вили. Зараз експортерам буде класно, а всім іншим - срака.
Доки товстий схудне худий здохне.
*****,як рафінованому маньяку та шизофреніку це все до сраки. У нього єдина ідея-фікс - знищення України. Навіть якщо кацапстану настане пи₴дець.
Ну туди йому й дорога. Дуже добре, що в нас не так.
Будуть валити фубль бо в бюджеті дира розміром з Македонію.
девальвація національної валюти це природній крок по збільшенню надходжень до бюджету від продажу валюти..нема чого радіти
Це ознака сильної економіки чи вимушений крок через кризу?
Якщо щодня палити склади, нафтові та газові підприємства, підривати мости і шляхи сполучення в глибокому тилу ворога то ржубль знеціниться дуже швидко. Після 100 почнеться неконтрольований обвал. Вони ще не відчували ні-чо-го за рахунок проїдання фондів і нафтодоларів. Ну от до війни ржубль був 56 за долар. За три роки став 85. Порівняйте з падінням гривні. Не порядок "однако".
Дата Курс $ Курс €
31.01.2022 28.415 31.797

01.09.2025 41.390 48.510

Так що є з чим порівняти?
"Рубль летить у безодню": Курс російської валюти падає восьмий день поспіль".. Не пишіть цю ахінею, рубиль летить у безну вже четвертий рік, а кацапам все це по юхухую....
2022 - рубль летить в безодню, курс перевищив 100 за долар.
2025 - рубль летить в безодню, курс перевищив 85 за долар.
У них просто станок увімкнули. Купа економістів прогнозували, що так буде...
Та він з 2014 року летіть в бездну. Насолоджуйтесь падінням, читайте українських експертів і попивайте каву на набережній Ялти.
