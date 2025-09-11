15,5% річних: Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку незмінною вчетверте поспіль

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

Це дозволить підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%, повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк зауважує, що попри перехід до траєкторії зниження, інфляція все ще є високою. Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – до 13,2% у річному обчисленні у серпні. Базова інфляція теж сповільнилася – до 11,4% р/р, близько до прогнозу. Зниження інфляції очікується й надалі.

"Інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні поліпшилися. Однак очікування більшості груп респондентів залишалися на двознаковому рівні. Крім того, статистика пошукових запитів свідчила про все ще підвищений рівень уваги населення до теми інфляції", – зазначається у повідомленні.

Крім того, зовнішня допомога надходить у достатніх обсягах для підтримання міжнародних резервів на належному рівні та фінансування дефіциту бюджету, зауважують в НБУ. Так, від початку року Україна отримала понад $30 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Водночас перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку.

"Війна триває. Останнім часом зросла інтенсивність обстрілів та руйнувань, що посилило ризики зниження економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Крім того, актуалізувалися ризики додаткових бюджетних видатків, у тому числі на обороноздатність", – вказує Нацбанк.

Серед інших ризиків у НБУ називають:

недостатність та/або неритмічність зовнішнього фінансування в наступні роки;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили;

менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищена волатильність на глобальних ринках.

Зберігається також імовірність реалізації низки позитивних сценаріїв, зазначають у Нацбанку. Вони пов’язані передусім із посиленням військової та фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

У Нацбанку нагадали, що прогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2025 року.

"Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів", – додали в НБУ.

Як повідомлялося, у квітні правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%, призупинивши цикл її підвищення. У травні та у липні НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.