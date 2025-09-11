В Росії масово закриваються автосалони: Сотні припинили роботу з початку року, тисячі повідомляють про збитки

Через кризу на російському авторинку від початку року припинили роботу близько 550 автосалонів та шоурумів у Росії.

Станом на 1 вересня їх кількість зменшилася на 9% – до 7284 локацій, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.

Водночас у містах-мільйонниках темпи падіння значно вищі. Так у Ростові-на-Дону закрилося майже 30% автосалонів, тепер їх у місті налічується 94. Схожа ситуація і в інших великих містах: у Воронежі закрилося майже 20% салонів, у Волгограді та Самарі – по 18%.

Стрімко зменшується мережі торговців автомобілями навіть у найбільших містах – Москві ("мінус" 11,1%, до 706) та Санкт-Петербурзі (мінус 17,6%, до 365).

За оцінкою асоціації "Российские автомобильные дилеры", ще близько третини автодилерів мають серйозні фінансові проблеми або на межі зупинки діяльності. Основна причина – слабкий попит і збитковість.

Зазначається, що наразі регіональні дилери продають по 220-250 авто на рік, у столиці близько 400, тоді як рентабельний орієнтир на розвинених ринках близько 1000 авто на дилерський центр.

При цьому закриваються як продавці китайських марок, так і майданчики з елітними європейськими авто, які продовжують потрапляти у РФ за "сірими" схемами. Зокрема, у Москві зачинилися шоуруми Lamborghini та BMW.

За даними російського ресурсу "Автостат", за січень-серпень 2025 продажі авто в РФ впали на 23% – до 773 264 штук. На ринок одночасно тиснуть високі ставки за автокредитами та їх низька доступність, а також подорожчання авто через підвищення податків, висока інфляція та перехід споживачів до заощаджувальної моделі поведінки, вказують російські експерти.

Раніше повідомлялось, що у Росії накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.