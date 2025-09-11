Криза посилюється: Кожна десята російська компанія планує скорочення працівників вже восени

Російські компанії на тлі уповільнення економіки та слабкого попиту готуються до скорочень.

Про плани оптимізувати чисельність персоналу восени заявили 12% організацій, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж наприкінці минулого року, повідомляє The Moscow Times із посиланням на дослідження російських сервісів "Робота.ру" та "СберПодбор".

Водночас частка російських підприємств, що мають намір наймати нових працівників, зменшилася удвічі – до близько 25%, порівняно із понад 50% наприкінці 2024 року.

Найчастіше планують звільнення у сферах будівництва, ритейлу та консалтингу, а також добувні і машинобудівні компанії.

Ключова причина очікуваних скорочень – падіння споживчого попиту, вважає професор Фінансового університету при уряді РФ Олександр Сафонов. Додатково впливають необхідність підвищувати зарплати ключовим працівникам щонайменше на рівень інфляції, зростання витрат, підвищення податків і дорогі кредити, що змушує бізнес переглядати бюджети та оптимізувати штат.

Читайте також: Сировинні доходи Росії обвалилися до мінімуму з початку повномасштабної війни проти України

Раніше Центробанк РФ зафіксував різкий ріст частки компаній, що готуються до скорочень: із 6,9% на початку року до 11,5% у червні. Згідно із моніторингом Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), частка підприємств, які збираються економити на персоналі, зросла з 18% до 30%. На цьому тлі працівники масово скаржаться на урізання та скасування премій і переведення на неповну зайнятість, а Федерація незалежних профспілок РФ відзначає зростання заборгованості із зарплат і прихованого безробіття.

Раніше повідомлялось, що російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.