В бюджетному комітеті Ради "не знають" про плани уряду збільшити видатки на армію на 300 мільярдів
Наразі уряд не робив офіційних заяв про необхідність збільшити видатки держбюджету на 2025 рік на 300 мільярдів гривень для потреб ЗСУ.
Про це член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов (фракція "Слуга народу") повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Що стосується цих 300 млрд, то на сьогодні жодних офіційних заяв ні від Міністерства фінансів ні від прем'єр-міністра не було. Чи це можливо в будь-якому розмірі: 100-200-300 млрд? Так, можливо. Все залежить від інтенсивності бойових дій", – сказав Леонов, відповідаючи на запитання, чи потрібно буде ще раз переглядати держбюджет-2025.
Якщо потреба виникне, уряд має подати зміни до бюджету, після чого їх розглядатимуть комітети і зала Верховної Ради.
Як повідомлялось, за даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.
Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.
Фінансування додаткових видатків планують покрити за рахунок:
- збільшення розміщення ОВДП (на 184,9 млрд грн);
- перевиконання податкових і неподаткових доходів (147,5 млрд грн);
- зниження витрат на погашення ОВДП (-65,1 млрд грн) та відсоткових платежів за держборгом (-11,2 млрд грн) завдяки курсовим різницям і реструктуризаціям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль