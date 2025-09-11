"Укрзалізниця" виконує критично важливі функції, тому потрібно забезпечити фінансування для неї з держбюджету, – нардеп

"Укрзалізниця" під час війни виконує стратегічні та соціальні функції, без підтримки з боку держави вона може просто зупинитися.

Тому держава має передбачити для компанії фінансування з держбюджету щонайменше на найближчі кілька років, заявив народний депутат Муса Магомедов під час експертної дискусії щодо залізничних тарифів, яку організував Центр транспортних стратегій.

За словами Магомедова, ідею фінансової допомоги залізничній компанії підтримують більшість депутатів.

"Ми розуміємо, що пасажирські перевезення були збиткові ще до війни. Але з початку війни навантаження стало важчим. На "Укрзалізницю" також перенеслися всі авіаперевезення. І ми розуміємо, що збитки компенсувати тільки вантажоперевезеннями неможливо", – сказав нардеп.

Він наголосив, що планування бюджетної підтримки має відбуватися на кілька років вперед.

"Короткострокове планування не дасть можливості стабілізувати ситуацію. Тому я підтримую планування десь на три роки. На мою думку і базуючись на даних Комітету економічного розвитку, потрібно планувати на наступний рік приблизно 30 мільярдів компенсації", – додав Магомедов.

Як повідомлялося, збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2025 році можуть сягнути 22 мільярдів гривень. Компанія перекриває ці збитки за рахунок доходів від вантажних перевезень, але через зменшення обсягів перевезень вантажів цього недостатньо.