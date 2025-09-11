Мінфін зможе знайти додаткові кошти для армії, збільшивши внутрішній борг, – НБУ

Національний банк України вважає, що в разі виникнення додаткових бюджетних потреб уряд має можливість покрити їх за рахунок внутрішнього боргового ринку, тоді як монетизація дефіциту залишається лише інструментом останньої надії.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з додатковими видатками не є новою. Ми проходили її у 2022, 2023, 2024 роках і зараз у 2025 році. На сьогодні є потенціал внутрішнього боргового ринку, а також напрацювання щодо взаємодії з міжнародними партнерами", – сказав Пишний, відповідаючи на питання щодо актуалізації ризиків додаткових бюджетних видатків, зокрема на оборону.

За словами заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія, Мінфін продовжує нарощувати обсяги залучень.

У липні чисте фінансування з ринку становило 152% плану, у серпні – 180%. Загалом за січень-серпень 2025 року чисте фінансування склало близько 20 млрд грн, тоді як за весь 2024 рік – понад 200 млрд грн.

Гелетій зазначив, що за потреби Міністерство фінансів має можливість збільшувати залучення з ринку.

"Що може слугувати запасом? Це, перш за все, бенчмарк-облігації, де є незадоволений попит близько 20 млрд грн. Певний запас є також у валютних залученнях. Пріоритет Мінфіну – дедоларизація боргу, але у випадку плану "Б" цей ресурс можна використати", – зауважив Гелетій.

Він наголосив, що основний акцент робиться на ринкові залучення, передусім у співпраці з банками, однак у разі потреби можливе обговорення додаткових адміністративних заходів у межах Ради фінансової стабільності.

"Це буде захід останньої надії. Безумовно, мова не йде про монетарне фінансування, адже ліквідність системи є достатньою", – додав він.

За словами Гелетія, важливим каналом фінансування є і небанківський сектор, включно з фізичними особами, які можуть брати участь у розміщеннях.

Він підкреслив, що проблем, які могли б призвести до потреби дискусій про монетарне фінансування, немає, проте НБУ буде реагувати гнучко, оскільки має відповідний напрацьований арсенал і досвід реагування.

Читайте також: В бюджетному комітеті Ради "не знають" про плани уряду збільшити видатки на армію на 300 мільярдів

Як повідомлялось, за даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.

Фінансування додаткових видатків планують покрити за рахунок: