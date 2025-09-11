Російська мережа магазинів "Армія Росії" закривається через збитки

Російську торговельну мережу "Армія Росії" найближчим часом закриють – усі її 35 магазинів через нерентабельність перестануть працювати, персонал звільнять, розробка товарів завершилася, а залишки одягу, сухпайків розпродадуть.

Про це пише The Moscow Times.

Магазини мережі працювали в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Енгельсі та інших містах РФ.

Брендом "Армія Росії" керувало АТ "Воєнторг", у якого в березні року закінчився ліцензійний договір з Міноборони РФ.

Минулого року слідчі заарештували колишнього главу "Воєнторгу" Владіміра Павлова у справі про шахрайство з оборонними контрактами на 400 млн руб. За даними слідства, Павлов вступив у злочинну змову з бізнесменом Тимуром Ісаковим у 2019 році. Метою махінації було розкрадання коштів Міноборони РФ, виділених на закупівлю армійських несесерів – предметів особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, бритва, гребінець, рушник, гелі, лосьйони). На них російське військове відомство виділило близько 1,2 млрд руб.

Глава "Воєнторгу" не перший потрапив під зачищення в російській армії. У серпні було заарештовано генерал-майора Константіна Кувшинова. Йому інкримінують розкрадання понад 57 млн ​​руб. на закупівлі медобладнання. Він став дев'ятим високопоставленим російськм офіцером, який потрапив під чистку після відставки міністра оборони РФ Сергєя Шойгу. До цього військовий суд Росії засудив колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму за розтрату, 8,5 років ув'язнення отримав генерал-майор Денис Путілов за хабар у 10 млн руб. під час укладання контракту на ремонт та обслуговування військової техніки. Ще раніше російські силовики затримали ще двох колишніх заступників Шойгу – генералів армії Дмітрія Булгакова (збитки на 1,3 млрд руб.) та Павла Попова (розкрадання на будівлях у парку "Патріот"), а також генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова (хабар на 80 млн руб.). Крім них, за звинуваченням у отриманні хабарів були заарештовані генерал-майор Валерій Мумінджанов, генерал-лейтенант Вадим Шамарін, якого у квітні 2025 року засудили до 7 років позбавлення волі, та інші військові.

Раніше стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Засновник та гендиректор Gloria Jeans Владімір Мельников пояснював закриття фабрик відсутністю нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковістю, зумовленою відпливом кадрів на війну проти України.