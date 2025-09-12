СБУ повідомила про нову підозру ексміністру-втікачу Клименку. Попередню справу проти нього закрили 4 роки тому

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти нашої держави.

Зокрема, Клименка та його спільника підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб), повідомляє пресцентр СБУ

За матеріалами справи, після втечі до РФ у 2014 році Клименко заснував у Москві фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування СБУ, у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену окупантами місцеву шахту "Білоріченська", яка є однією з найбільших в Україні за видобутком антрациту.

Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР" на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств.

Після цього фігуранти отримали у органів влади РФ ліцензію на розробку вугільних пластів окупованої шахти, для чого Клименко "задіяв особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині".

"Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету", – зазначається у повідомленні.

Наразі тривають "комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності", додали в СБУ.

Що відомо про кримінальні справи щодо Олександра Клименка?

Як повідомлялося, після втечі Віктора Януковича у Росію Генпрокуратура України відкрила низку справ проти ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Влітку 2019 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем); 3 ст. 209 (відмивання коштів) КК України, а суд його заочно арештував.

Але вже у 2020 році рішення про заочний арешт Клименка скасували, а у 2021 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила щодо нього справу, вказавши підставою для цього помилку прокурора, через що через яку терміни досудового розслідування справи спливли ще до його передачі до САП.

Як наслідок, адвокати міністра-втікача через суди скасували арешт всього його майна в Україні, арештованого у попередні роки.