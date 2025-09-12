Падіння продажів і $58 мільйонів збитків: "Метінвест" Ахметова показав фінрезультати за перше півріччя

Група "Метінвест" Ріната Ахметова у першому півріччі 2025 року зафіксувала збиток на рівні $58 млн – проти $179 млн прибутку за аналогічний період 2024 року. Виручка компанії скоротилася на 13% рік до року, до $3,55 млрд.

Про це йдеться в звіті компанії, передає GMK Center.

Як зазначається, головною причиною збитків стало припинення роботи "Метінвест Покровськвугілля", що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду.

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% рік до року, до $1,13 млрд. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України в структурі доходів знизилася до 32%.

На зовнішніх ринках виручка впала на 12% рік до року – до $2,43 млрд: у Європі – на 13% рік до року через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці – зростання на 20% завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес – на 30%, до $1,13 млрд. У металургійному сегменті скорочення склало лише 2% – до $2,43 млрд, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції.

Показник EBITDA знизився вдвічі – до $339 млн. Додатковим негативним фактором стало $62 млн збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, "Метінвест" зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. Із початку року борг зменшено на $133 млн, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% рік до року, до $91 млн, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом'якшує втрати від війни та падіння цін.

Нагадаємо, компанія стала однією з найбільш постраждалих в Україні під час війни: вона втратила окуповані комбінати в Маріуполі ("Азовсталь", ММКІ), Авдіївці, та призупинила роботу єдиної в Україні шахти з коксівним вугіллям біля Покровська, через наближення окупантів до міста.

За перше півріччя "Метінвест" заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд грн у інвестиційні проєкти в Україні.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" Ахметова інвестує майже пів мільярда в енергонезалежність підприємств у Кривому Розі.

До того повідомлялося, "Метінвест" Ахметова планує вкласти $44 мільйони у будівництво власних газопоршневих та сонячних електростанцій, щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу. За планами, вже за три-чотири роки компанія, яка є найбільшим споживачем електроенергії в країні, буде забезпечувати себе власною генерацією на 50%.