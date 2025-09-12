США запропонують країнам G7 почати конфіскацію заморожених активів РФ, – Bloomberg

США пропонують країнам "Великої сімки" створити правовий шлях для конфіскації знерухомлених через санкції суверенних російських активів та розглянути можливість конфіскації або використання цих активів для фінансування оборони України.

Про це йдеться у пропозиції США, яку міністри фінансів країн G7 мали обговорити на зустрічі у п'ятницю, повідомляє Bloomberg.

Левова частка із близько $300 мільярдів заморожених активів РФ знаходиться в Європі. Високопосадовці США вже обговорили ідею поступового вилучення заморожених російських активів з європейськими колегами, повідомили джерела агентства. Прибуток, отриманий від цих активів, наразі використовується для надання позик Україні.

Крім того, США закликатимуть своїх союзників у "Великій сімці" запровадити тарифи у розмірі 50-100% на імпорт товарів з Китаю та Індії за закупівлю російської нафти, а також ввести низку інших обмежувальних торговельних заходів, щоб запобігти передачі технологій подвійного використання в Росію, йдеться у пропозиції.

Президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що його терпіння щодо Путіна "швидко закінчується", і пригрозив новими економічними санкціями.

"Це дуже сильно вдарить по санкціях щодо банків, а також щодо нафти та тарифів", – сказав він в інтерв'ю Fox News.

Канада, що головує в G7, скликала зустріч міністрів фінансів після консультацій зі США. В Оттаві підтверджують, що на порядку денному - подальші кроки для обмеження можливостей РФ фінансувати війну, включно з можливими тарифами щодо країн, які продовжують закупівлі російської нафти.

Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

Вона додала, що ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Водночас фон дер Ляєн припустила, що Україна поверне такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.

Нагадаємо, Україна послідовно вимагає конфіскації заморожених російських активів. Однак країни ЄС поки що вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених активів РФ, але вони залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй завдані війною збитки.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші". А голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний говорив, Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа на початку року відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.