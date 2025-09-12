Норвегія конфіскувала російське рибальське судно, яке мало покинути країну ще минулої зими

Норвезький уряд вирішив узяти на себе право власності на російське рибальське судно Azurit, якому було наказано покинути Норвегію ще минулої зими.

Про це пише The Barents Observer із посиланням на повідомленні уряду Норвегії.

"Це судно тепер буде вивезене з гавані Ботсфіорд", – заявила міністерка рибальства та морської політики Норвегії Маріанна Сівертсен Несс.

Рішення, ухвалене 12 вересня, набуває чинності негайно й означає, що держава матиме повний контроль над Azurit. Норвезька берегова адміністрація відповідатиме за видалення судна.

Російські члени екіпажу, що залишилися, на борту повинні будуть покинути Норвегію.

Azurit, що належить Росії, знаходиться в порту з травня 2024 року.

Сівертсен Несс зазначила, що були розглянуті різні варіанти вирішення проблеми після того, як уряд Норвегії в грудні минулого року наказав судну покинути Норвегію.

"Рішення про те, що судно переходить державі, було абсолютно необхідним", – пояснила міністерка.

Вона додала, що норвезький уряд вважає, що судно є ризиком і заявляє, що "національні інтереси безпеки перебувають під загрозою".

Незабаром після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року Норвегія ввела винятки із санкцій Європейського Союзу на перебування російських суден у європейських портах. Пізніше було вжито заходів для посилення контролю, і можливість перебування в портах була обмежені трьома портами.

У липні 2024 року уряд Норвегії посилив правила ще більше, дозволивши суднам під російським прапором залишатися в порту не більше п'яти днів. Крім Ботсфьорда, інші два відкритих порти це Тромсе та Кіркенес.

Нові правила були введені в липні цього року, коли двом найбільшим мурманським (Росія) рибальським компаніям, Norebo та Murman Seafood, заборонили заходити до всіх портів Норвегії. Цим двом компаніям також було відмовлено у праві на рибальство у винятковій економічній зоні Норвегії.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде тоді заявив, що ці дві рибальські компанії є "частиною російської державної кампанії зі спостереження та розвідувальної діяльності, націленої на критично важливу підводну інфраструктуру в норвезьких та союзницьких морських районах".

У відповідь Росія пригрозила відмовити будь-якому норвезькому рибальському судну у доступі до східної частини Баренцевого моря. Росія наголосила, що "ворожий" підхід Норвегії в кінцевому підсумку може призвести до припинення рибальської угоди, яка протягом останніх 50 років регулювала квоти та режим вилову між двома країнами.

Як повідомлялося, з 11 серпня Норвегія почала перевіряти іноземні нафтові танкери в межах своєї економічної зони й запитувати у них інформацію про страхове покриття. Основна мета – знизити екологічні ризики морського судноплавства та активніше протидіяти трафіку "тіньового флоту", який становить загрозу безпеці на морі та допомагає фінансувати російську війну, пояснили в уряді Норвегії.

Раніше Німеччина оголосила, що вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.