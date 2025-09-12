У Gmail з’явилася нова вкладка для відстеження покупок і замовлень
Компанія Google представила нові функції в пошті Gmail, що допоможуть користувачам легше відстежувати свої доставки та знаходити актуальні акції. Так, у Gmail з'явилася нова вкладка "Покупки", де зібрані всі листи з інформацією про покупки.
Про це йдеться в повідомленні Google.
"Ми запускаємо новий режим перегляду, який об'єднує всі оновлення щодо ваших покупок та доставки в одному місці. Це надасть вам повний огляд усіх майбутніх доставок посилок в одному простому, організованому списку", – сказано в повідомленні.
Окрім того, користувачі зможуть повідомлення про покупки, що мають надійти протягом 24 годин.
Новий режим перегляду починає розгортатися на мобільних пристроях та у десктоп-версії для користувачів з особистими обліковими записами Google по всьому світу.
Також оновлюється категорія "Акції" в Gmail. Незабаром у користувачів з'явиться можливість сортувати рекламні електронні листи за категорією "найрелевантніші", що полегшить перегляд оновлень від відправників та брендів, які є найважливішими, зокрема тих, із якими користувач взаємодіє найбільше.
Ще будуть додані корисні "підказки", які виділятимуть майбутні акції та актуальні пропозиції.
"Якщо ви бажаєте бачити ці електронні листи такими, якими вони є сьогодні, ви можете просто вибрати опцію сортування рекламних листів за категорією "найновіші" замість "найрелевантніші", – зазначили в компанії.
Ці оновлення почнуть розгортатися найближчими тижнями на мобільних пристроях для користувачів у їхніх особистих облікових записах Google.
Раніше повідомлялося, що суд присяжних у Каліфорнії (США) зобов'язав компанію Google виплатити $314 млн за звинуваченнями в незаконному використанні даних користувачів операційної системи Android для збору інформації без їхнього відома.
У квітні цього року повідомлялося, що у Великій Британії проти американської компанії Google подали колективний позов на суму 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,6 млрд) за зловживання становищем на ринку онлайн-пошуку.
