У Gmail з’явилася нова вкладка для відстеження покупок і замовлень

Компанія Google представила нові функції в пошті Gmail, що допоможуть користувачам легше відстежувати свої доставки та знаходити актуальні акції. Так, у Gmail з'явилася нова вкладка "Покупки", де зібрані всі листи з інформацією про покупки.

Про це йдеться в повідомленні Google.

"Ми запускаємо новий режим перегляду, який об'єднує всі оновлення щодо ваших покупок та доставки в одному місці. Це надасть вам повний огляд усіх майбутніх доставок посилок в одному простому, організованому списку", – сказано в повідомленні.

Окрім того, користувачі зможуть повідомлення про покупки, що мають надійти протягом 24 годин.

Новий режим перегляду починає розгортатися на мобільних пристроях та у десктоп-версії для користувачів з особистими обліковими записами Google по всьому світу.

Також оновлюється категорія "Акції" в Gmail. Незабаром у користувачів з'явиться можливість сортувати рекламні електронні листи за категорією "найрелевантніші", що полегшить перегляд оновлень від відправників та брендів, які є найважливішими, зокрема тих, із якими користувач взаємодіє найбільше.

Ще будуть додані корисні "підказки", які виділятимуть майбутні акції та актуальні пропозиції.

"Якщо ви бажаєте бачити ці електронні листи такими, якими вони є сьогодні, ви можете просто вибрати опцію сортування рекламних листів за категорією "найновіші" замість "найрелевантніші", – зазначили в компанії.

Ці оновлення почнуть розгортатися найближчими тижнями на мобільних пристроях для користувачів у їхніх особистих облікових записах Google.

