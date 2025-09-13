Євросоюз виключив із санкційних списків двох осіб

Рада ЄС продовжила дію персональних санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців.

Відтак, запроваджені щодо понад 2500 фізичних та юридичних осіб санкції діятимуть щонайменше до 15 березня 2026 року, повідомляється у пресрелізі Ради.

Водночас Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції щодо однієї невказаної особи та виключити із санкційних списків ще одну особу у зв'язку з її смертю.

Нагадаємо, чинні персональні санкції ЄС щодо фізичних та юридичних осіб передбачають заборону на в'їзд,заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів.

Читайте також: Янукович знову програв суд про скасування санкцій ЄС

Як повідомлялося, активних зусиль для скасування санкцій ЄС докладає російський олігарх Михайло Фрідман, якому досі належать активи як у РФ, так і в країнах Євросоюзу та Україні.

Зокрема, він просив уряд Іспанії підтримати його виключення з санкційного списку Євросоюзу в обмін на інвестиції в економіку країни, писало іспанське видання El Mundo

За його даними, російському олігарху вже вдалося отримати підтримку урядів Угорщини, Словаччини та Люксембургу для зняття санкцій. Позитивно до такого кроку налаштовані також Італія, Греція, Австрія і Хорватія, рішуче проти виступає Латвія – через зв’язок Фрідмана з іншим співзасновником "Альфа-груп", громадянином Латвії Петром Авєном, який перебуває під санкціями.