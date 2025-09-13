"Метінвест" вирішив продати свої вугільні шахти у США через збитки

Металургійний холдинг "Метінвест" вирішив продати американську компанію United Coal, яка займається видобутком коксівного вугілля.

Про це йдеться у звіті компанії за другий квартал 2025 року.

У документі зазначається, що у грудні 2024 року "Метінвест" через наближення лінії фронту зупинив діяльність шахтоуправління "Покровське" – найбільшого підприємства в Україні з видобутку коксівного вугілля.

Відтак, починаючи з 2025 року, металургійні заводи компанії в Україні почали отримувати коксівне вугілля від United Coal зі США.

United Coal Company – виробник коксівного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану в 2004 році, Група "Метінвест" придбала в квітні 2009 року.

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков у своєму коментарі до звітності визнав, що цей канал постачання коксівного вугілля "відіграв вирішальну роль" для заміни продукції з Покровська.

"Однак United Coal вже деякий час не виконує своїх операційних та фінансових завдань. З огляду на поточну ситуацію, ми прийняли рішення продати цей актив", – додав креівник "Метінвесту".

Як повідомлялося, у квітні в Україну прибуло перше цього року судно з коксівним вугіллям зі США для "Метінвесту". Надалі "Метінвест" планував отримувати по одному кораблю з 80 тис. тонн американського коксівного вугілля щомісяця, щоб закрити частину потреб "Запоріжсталі" та "Каметсталі".