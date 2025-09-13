Дві третини зареєстрованих індустріальних парків фактично не працюють, – Мінекономіки

За останні три роки кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася та перевищила сотню, але створення виробництв на цих територіях залишається проблемою.

Про це розповів заступник начальника управління індустріальних парків та супроводу інвестицій – начальник відділу державної політики у сфері індустріальних парків Мінекономіки Антон Андрієнко, пише українська редакція Forbes.

Він уточнив, що станом на вересень 2025 року в Україні зареєстровано 105 індустріальних парків, а на розгляді уряду знаходяться ще 30 заявок на їх створення.

Водночас проблемою залишається створення виробництв на цих територіях, визнав Андрієнко.

"Лише третина індустріальних парків зараз мають 1–2 переробні підприємства на свої території, а решта, на жаль, це поки що теоретичні проєкти", – додав він.

Як повідомлялося, станом на весну 2024 року з усіх офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10, розповідав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Однак минулого року держава збільшила дотації на облаштування індустріальних парків та забезпечення їх комунікаціями.

Так, у 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Ця програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50% вартості робіт (до 80% — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50% витрат на приєднання до електричних мереж.

Участь держави передбачає обов’язкові зобов’язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.