Держстат переходить до автоматичного збору транспортної статистики: електронна ТТН та GIS

Держстат повідомив про зрушення у вдосконаленні статистики вантажного автомобільного транспорту.

У співпраці з Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) розроблено рішення, що дозволять поступово відмовитися від збору звітів бізнесу і перейти на адміністративні джерела даних, повідомляє пресслужба відомства.

Це наближає українську статистику до європейських практик і запроваджує інноваційні методи дослідження.

Наразі уже зроблено наступні кроки:

оновлено підходи до використання адмінданих у розрахунках;

знайдено рішення для поєднання митної статистики з даними дорожніх датчиків зважування;

пропрацьовано методологію збору даних про міжнародні рейси - види вантажів, місця завантаження та розвантаження;

оцінено ризики застосування адмінданих з огляду на вимоги ЄС.

Наступні кроками будуть – автоматизація процесів із залученням геоінформаційних систем, дослідження додаткових джерел адмінданих та підготовка до запуску електронної товарно-транспортної накладної для внутрішніх перевезень.

Читайте також: Ціни знижуються: Держстат зафіксував дефляцію другий місяць поспіль

Олексій Мислінський, заступник директора департаменту короткотермінової статистики Держстату, зазначив: "У підсумку це дозволить відмовитися від зайвої звітності. Ми крок за кроком наближаємось до сучасної європейської статистики і щиро дякуємо партнерам з CBS за підтримку".

Раніше повідомлялось, що Державна служба статистики до кінця цього року планує провести оцінку чисельності населення України, і хоча така оцінка не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо.