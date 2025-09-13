Держстат переходить до автоматичного збору транспортної статистики: електронна ТТН та GIS
Держстат повідомив про зрушення у вдосконаленні статистики вантажного автомобільного транспорту.
У співпраці з Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) розроблено рішення, що дозволять поступово відмовитися від збору звітів бізнесу і перейти на адміністративні джерела даних, повідомляє пресслужба відомства.
Це наближає українську статистику до європейських практик і запроваджує інноваційні методи дослідження.
Наразі уже зроблено наступні кроки:
- оновлено підходи до використання адмінданих у розрахунках;
- знайдено рішення для поєднання митної статистики з даними дорожніх датчиків зважування;
- пропрацьовано методологію збору даних про міжнародні рейси - види вантажів, місця завантаження та розвантаження;
- оцінено ризики застосування адмінданих з огляду на вимоги ЄС.
Наступні кроками будуть – автоматизація процесів із залученням геоінформаційних систем, дослідження додаткових джерел адмінданих та підготовка до запуску електронної товарно-транспортної накладної для внутрішніх перевезень.
Олексій Мислінський, заступник директора департаменту короткотермінової статистики Держстату, зазначив: "У підсумку це дозволить відмовитися від зайвої звітності. Ми крок за кроком наближаємось до сучасної європейської статистики і щиро дякуємо партнерам з CBS за підтримку".
Раніше повідомлялось, що Державна служба статистики до кінця цього року планує провести оцінку чисельності населення України, і хоча така оцінка не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо.
