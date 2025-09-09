Ціни знижуються: Держстат зафіксував дефляцію другий місяць поспіль

У серпні 2025 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем.

У річному обчисленні, порівняно із серпнем 2024 року, ціни зросли на 13,2%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у серпні, порівняно із липнем, становила 0,5%, а за рік – 11,4%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у серпні знизилися на 0,8%.

Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. Крім того, на 1,5% та 1% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5-0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, переважно через подорожчання тютюнових виробів на 2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,2%, зокрема, взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%, свідчать дані Держстату.

Водночас у сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у липні 2025 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем. У річному обчисленні, порівняно із липнем 2024 року, ціни зросли на 14,1%.