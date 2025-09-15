Ціни на нафту продовжують зростати через атаки українських дронів по Росії, – Reuters
Нафта знову подорожчала, ринок оцінює наслідки ударів українських дронів по російських експортних нафтових терміналах і НПЗ.
В понеділок вранці вартість Brent піднімається до $67,35 за барель (+0,5%), WTI –до $63,05 (+0,6%), повідомляє Reuters.
Зазначається, що ціни на обидва еталонних сорти нафти зросли понад 1% ще минулого тижня на тлі посилення атак на інфраструктуру РФ, зокрема на найбільший експортний термінал Приморськ і НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".
Аналітики JPMorgan зазначили, що удари по Приморську значно підвищують ризики зростання цін, оскільки порт може відвантажувати близько 1 млн барелів нафти на добу та є ключовим хабом експорту Росії на заході країни. Киришський НПЗ, який оперує "Сургутнафтогаз", переробляє приблизно 17,7 млн т на рік, або 355 тис. б/д, що становить 6,4% від загальноросійського обсягу.
В IG Markets вважають, що можливий стратегічний зсув атак у бік експортної інфраструктури РФ несе ризики підвищення прогнозів цін, попри побоювання надлишкової пропозиції на тлі планів OPEC+ нарощувати видобуток.
Геополітичний фон також тисне на Росію, оскільки президент США Дональд Трамп підтвердив готовність посилити санкції, зауваживши, що Європа має діяти співмірно з Вашингтоном. Наразі інвестори стежать за перемовинами США-Китай у Мадриді, де Вашингтон наполягає на тарифах союзників проти Китаю через закупівлі ним російської нафти.
Американська макростатистика минулого тижня показала м’якше зростання зайнятості та вищу інфляцію, що посилює занепокоєння щодо перспектив найбільшого у світі споживача нафти. Водночас ринок очікує, що ФРС може знизити ставку на засіданні 16-17 вересня.
Раніше повідомлялось, що Російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українського безпілотника.
