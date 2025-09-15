НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer

Кримінальне провадження щодо компанії Archer закрито через відсутність достатніх доказів складу злочину в діях посадових осіб Міноборони та компанії.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Розслідування було розпочато на підставі матеріалів фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу. Після повного дослідження обставин закупівлі ухвалено законне рішення про закриття.

У НАБУ зауважили, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі ситуації стають підґрунтям для вдосконалення внутрішніх процедур.

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ обшукало офіси єдиного в Україні виробника тепловізійних прицілів Archer.

У компанії наголосили, що після цього її робота була призупинена. Керівництво Archer також додало, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії програмного забезпечення, а також конструкторських креслень і документації, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.