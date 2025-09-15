БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer

Кримінальне провадження щодо компанії Archer закрито через відсутність достатніх доказів складу злочину в діях посадових осіб Міноборони та компанії.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Розслідування було розпочато на підставі матеріалів фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу. Після повного дослідження обставин закупівлі ухвалено законне рішення про закриття.

У НАБУ зауважили, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі ситуації стають підґрунтям для вдосконалення внутрішніх процедур.

Читайте також: Махінації із землею: НАБУ повідомило про підозру відомій київській забудовниці та ексрегіоналу Іванющенку

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ обшукало офіси єдиного в Україні виробника тепловізійних прицілів Archer.

У компанії наголосили, що після цього її робота була призупинена. Керівництво Archer також додало, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії програмного забезпечення, а також конструкторських креслень і документації, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

НАБУ (1582) виробництво (1338) САП (281) тепловізор (5)
Складу злочину не знайшли, зато копії програмного забезпечення і техдокументації компанії зробили. І що далі зробило з ними НАБУ, дуже цікаво ? Контрольоване знищення провело, аби ці дані не потрапили "не в ті руки", наприклад ? Навряд чи . . .

І робота оборонного підприємства призупинялася - за це би теж відповісти непогано було комусь в НАБУ / САП.
15.09.2025 14:13 Відповісти

