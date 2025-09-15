Туреччина запускає програму зі створення вітчизняного ядерного реактора

Туреччина оголосила про старт програми з розробки вітчизняного ядерного реактора.

Про це міністр промисловості та технологій країни Мехмет Фатіх Каджир повідомив у соцмережі X.

Він зазначив, що ініціатива має зміцнити енергетичну безпеку, зменшити зовнішню залежність і підтримати цілі щодо досягнення нульових викидів.

За планом, високотехнологічні реактори створюватимуть за участі турецької промисловості, Ради з наукових і технологічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK), Турецької ради з енергетичних, ядерних та гірничих досліджень (TENMAK) і провідних університетів, із залученням локального виробництва.

Читайте також: Україна та Туреччина відновлять роботу спільної групи з питань енергетики. Її останнє засідання відбулося ще у 2021 році

Подати заявку на участь у програмі можна на сайті міністерства до кінця поточного року.

Раніше повідомлялось, що Росія й Туреччина протестували механізм, за яким платежі "Газпрому" за газ, що поставляється в країну, залишатимуться в Туреччині. Гроші за російський газ направлятимуть на будівництво АЕС "Аккую", яку в Туреччині з 2018 року зводить "Росатом".