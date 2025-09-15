Санкції не працюють: ЄС зняв санкції з двоюрідного брата Дерипаски

Євросоюз виключив із санкційних списків двоюрідного брата і бізнес-партнера російського олігарха Олега Дерипаски Павла Єзубова.

Підставою стало рішення Суду ЄС у Люксембурзі від листопада 2024 року, водночас щодо нього й далі діють санкції Великої Британії, повідомляє The Moscow Times.

Минулого тижня Рада ЄС продовжила дію персональних санкцій проти понад 2500 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції щодо однієї невказаної особи та виключити із санкційних списків ще одну особу у зв'язку з її смертю.

Павло Єзубов – син депутата Держдуми Олексія Єзубова. Йому перейшла частина активів Дерипаски у страхуванні, медіа, девелопменті, готельному бізнесі та агросекторі. З 30 червня 2015 року він став контролюючим акціонером агентства "Роспечать", до 2018 року володів 16% "Інгосстраху", був директором фонду "Фиделитас", пов’язаного з фондом "Вольное дело". Серед активів – "Агроземпродукт" і готельні та девелоперські проєкти в Краснодарському краї. Серед його іноземних активів ключовим став готель Aurelio Lech Ski Hotel в Австрії – до січня 2022 року він належав структурам Дерипаски, після чого перейшов Єзубову через компанію Gost Hotel Management. Єзубов також був директором каліфорнійської студії Ocean Studios Burbank, яку, за даними прокуратури США, контролював Дерипаска.

Також зазначається, що ЄС останніми роками знімав обмеження й з інших фігурантів санкційних списків. У березні 2025 року – з Володимира Рашевського, Гульбахор Ісмаілової, В’ячеслава Кантора і міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, що супроводжувалось активним лобіюванням окремих країн ЄС.

У вересні 2023-го ЄС не продовжив санкції щодо Григорія Березкіна. У 2025 році суд підтримав позов Дмитра Пумпянського про скасування продовження санкцій, однак Рада ЄС зберегла обмеження, заявивши про збереження контролю над активами.

Санкції переглядають і поза ЄС. У квітні цього року США виключили зі списку Каріну Ротенберг. Раніше обмеження зняли з кількох бізнесменів, які публічно критикували війну – зокрема з Аркадія Воложа у 2024 році в ЄС та Олега Тінькова у 2023 році у Великій Британії.

Раніше повідомлялось, що нові умови для запровадження санкцій проти Росії, які президент США Дональд Трамп висунув партнерам по НАТО, нереалістичні.